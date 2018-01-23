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高雄中正假人練膽 富邦盃首勝南市協進

發稿時間：2018/01/23 14:14

最新更新：2018/01/23 14:14

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）高雄市中正國小球員起步比較晚，教練團用假人替球員練膽量，也盼透過比賽磨練經驗；中正今天在富邦盃少棒邀請賽與台南市協進國小交手，林德昱開轟，率隊以8比2搶勝。

中正國小球員身材突出，但因教練團人數少，練習時無法一一照顧，跟傳統球隊相比，其他球隊球員可能五年級就累積不少外出比賽的經驗，中正的球員多要到六年級才開始外出參賽。教練楊正安表示，「我們大概都比別人慢半年」，球員身材突出，但經驗和心態不夠成熟。

楊正安表示，這一批中正的球員比較內向，這次參加富邦盃主要是希望讓球員磨練，沒有特別設定目標，「希望他們能夠放膽玩，輸贏不這麼重要。」

楊正安也分享，因為球員膽量不足，比賽時發現球員內角球都用放的，因此平時訓練時自制木頭人偶，「還讓假人穿上球衣，希望磨練球員膽量，不要害怕投內角球。」

中正林德昱今天比賽扛先發第3棒，首局就敲出陽春砲，帶起球隊氣勢，中正1到3局都有得分攻勢，全場敲出11支安打，順利搶下首場比賽勝利。

楊正安表示，林德昱五年級才加入球隊，「剛來的時候連打都不會打，他進步很多」；林德昱表示，以前在家裡就喜歡自己對著牆壁玩棒球，能夠加入球隊跟大家一起打球很開心。

林德昱表示，一開始加入球隊打擊不算好，但慢慢抓到擊球球心，未來希望可以成為像中職Lamigo桃猿隊強打者王柏融一樣沒有死角的打者。1070123

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