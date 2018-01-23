鵜鶘擒公牛 表弟繳超狂大三元媲美賈霸

（中央社紐奧良22日綜合外電報導）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘今晚作東迎戰芝加哥公牛，2度延長賽後以132比128勝出，「表弟」柯森斯繳出超狂大三元，追上46年前「天鉤」賈霸的紀錄。



鵜鶘中鋒柯森斯（DeMarcus Cousins）轟44分、抓24籃板、送10助攻，是1972年後第一位單場至少繳出40分、20籃板、10助攻的球員，上一位拿下這個成績的是前史上得分王賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。



鵜鶘大前鋒戴維斯（Anthony Davis）砍34分，第一次延長時犯規離場。得分後衛摩爾（E'Twaun Moore）攻15分、控衛哈勒戴（Jrue Holiday）襄助12分、米勒（Darius Miller）板凳出發挹注10分。



鵜鶘過去6場贏得5場，如今戰績25勝21負，3年來勝場首度比敗場多4場。



路透社報導，公牛控衛葛蘭特（Jerian Grant）拿下全隊最高的22分，另有13籃板，中鋒羅培茲（Robin Lopez）得到22分。



公牛在第4節結束前7分33秒時還領先18分，但柯森斯大爆發，率鵜鶘逆轉情勢。



第2度延長開打時，柯森斯攻下前5分，羅培茲還以顏色，連兩球上籃得分。



摩爾隨後投進三分球，助鵜鶘領先4分，但終場前31秒公牛馬卡南（Lauri Markkanen）兩罰俱中，比數再度拉近。終場前8秒換柯森斯罰進2分，比賽在馬卡南三分球不進後結束，公牛敗陣。（譯者：梁元齡/核稿：徐崇哲）1070123