澳網女雙進4強 謝淑薇集滿大滿貫會員

台灣網球一姐謝淑薇（右）23日和中國大陸搭檔彭帥（左）攜手挺進澳洲網球公開賽女雙4強。（圖取自謝淑薇臉書 www.facebook.com）
（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣網球一姐謝淑薇今天和中國大陸搭檔彭帥攜手，在澳洲網球公開賽女雙挺進4強，賽後她也在臉書（Facebook）上興奮地表示，她終於集齊4大滿貫賽8強俱樂部的最後一張會員。
網壇4大滿貫賽是澳洲公開賽、法國公開賽、溫布頓大賽與美國公開賽，凡單打晉級8強，雙打4強，以及混雙冠軍賽組合，都可獲得「8強俱樂部（Last 8 Club）」會員資格，未來即便退休後，除中央球場重要賽事需要事先申請門票外，其他賽事都能免費觀賞，對網球選手而言，是至高無上的榮耀。
2012年美網謝淑薇和西班牙女將賈瑞格絲（Anabel Medina Garrigues）聯手挺進4強，接下來她與彭帥攜手，分別在2013年美網以及2014年法網女雙奪冠，4大滿貫賽的8強俱樂部僅獨缺澳網還沒取得會員。
今年澳網謝淑薇在女單連剋強敵種子，依序淘汰世界排名第3的西班牙名將蒙奎露薩（Garbine Muguruza）、再扳倒波蘭好手拉德旺絲卡（Agnieszka Radwanska），最後在女單16強力拚3盤後，才可惜敗給世界排名16的德國名將柯貝（Angelique Kerber）。
謝淑薇雖在女單只差一步就能取得8強會員資格，幸好她與彭帥在女雙戰場上繼續挺進，兩人今天再以直落二擊敗里約奧運女雙銅牌組合、捷克的莎伐洛娃（Lucie Safarova）與史翠可娃（Barbora Strycova）、挺進4強，也把4大滿貫賽最後一張8強俱樂部的會員收集到手。
除了謝淑薇之外，詹皓晴在美網與溫布頓擁有8強俱樂部會員，詹詠然擁有美網、澳網和法網的8強俱樂部資格，莊佳容則是美網、澳網，盧彥勳則擁有溫布頓8強俱樂部會員，也是唯一靠著單打拿下8強俱樂部會員資格的台灣球員。1070123
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