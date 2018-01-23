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艾德門擊敗狄米特羅夫 爆冷進澳網4強賽

發稿時間：2018/01/23 19:25

最新更新：2018/01/23 19:25

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（中央社墨爾本23日綜合外電報導）英國網球好手艾德門今天以3比1的盤數擊敗第3種子狄米特羅夫，成功晉級澳洲網球公開賽4強，成為第6位打進大滿貫準決賽的英國男子選手。

法新社報導，世界排名第49的艾德門（Kyle Edmund）今天在拉佛球場的比賽，耗時2小時49分鐘以6比4、3比6、6比3、6比4打敗狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）。

他下一輪將對上16度在大滿貫賽封王的西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal），或是克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic）。

在本屆澳網開幕戰擊敗去年美國網球公開賽亞軍安德森（Kevin Anderson）的艾德門，他今天比賽5度破發，並打出46記致勝球及48次非受迫性失誤。

曾拿下5次澳網亞軍的英國名將莫瑞（Andy Murray）在賽事開打前就因傷告退，艾德門是本屆澳網唯一的英國男子選手。

在網球進入公開賽時代後，除了艾德門以外，只有韓曼（Tim Henman）、莫瑞、羅伊德（John Lloyd）、泰勒（Roger Taylor）和魯塞斯基（Greg Rusedski）等5名英國選手打進過大滿貫4強賽事。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉淑琴）1070123

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