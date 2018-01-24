小飛俠入圍奧斯卡 昔性侵醜聞蒙陰影

（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人前球星「小飛俠」布萊恩入圍奧斯卡最佳動畫短片獎，他本人上網說不敢置信。然而，這個好消息因布萊恩昔日性侵醜聞被拿出來討論而蒙上陰影。



美聯社和法新社報導，39歲的布萊恩（Kobe Bryant）聽到以他2015年創作的詩篇拍成的短片「親愛的籃球」（Dear Basketball，暫譯）入圍後，在推特上說：「什麼？這超乎我的想像。」



但並不是所有人都對他的入圍感到開心。



好萊塢名製作人溫斯坦（Harvey Weinstein）性醜聞曝光後，讓人再度想起18度入選NBA明星賽、手握5枚NBA冠軍戒的傳奇球星布萊恩，2003年也曾因為在科羅拉多州涉嫌強暴一名19歲旅館員工被捕。



布萊恩承認有和這名旅館員工發生性接觸，但堅稱是兩情相悅。由於原告拒絕在法庭上作證，因此刑事案件被撤銷，但布萊恩仍面臨民事訴訟。



布萊恩後來向原告公開道歉，作為庭外和解的一部分，但他不承認自己有罪。



洛杉磯哥倫比亞電視台（CBSLA）網站報導，他當時發布的聲明有一部分說：「儘管我真的相信我們之間的接觸為情投意合，我現在發現她看待此事的方式自始至終都與我不同。經過多月來的審視、傾聽她律師的說法，甚至她本人的口供，我現在明白她的感受，她不同意這次的性接觸。」



溫斯坦性醜聞去年10月曝光後，掀起全球#MeToo性騷擾指控風潮，好萊塢至今仍深陷其中，現在布萊恩入圍奧斯卡獎，恐怕將為3月4日頒獎典禮當天帶來一些尷尬時刻。（譯者：葉俐緯/核稿：蔡佳敏）1070124