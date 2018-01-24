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印尼羽球大師賽 戴資穎首戰告捷

發稿時間：2018/01/24 13:41

最新更新：2018/01/24 14:45

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2018年「印尼羽球大師賽」在雅加達登場，台灣「羽球一姐」戴資穎首戰對上加拿大好手李文姍，擊敗對手，順利晉級。中央社記者周永捷雅加達攝 107年1月24日2018年「印尼羽球大師賽」在雅加達登場，台灣「羽球一姐」戴資穎首戰對上加拿大好手李文姍，擊敗對手，順利晉級。中央社記者周永捷雅加達攝 107年1月24日

（中央社記者周永捷雅加達24日專電）2018年「印尼羽球大師賽」在雅加達登場，台灣「羽球一姐」戴資穎首戰對上加拿大好手李文姍，以23比25，21比12，22比20，擊敗李文姍，順利晉級

2018年「印尼羽球大師賽」（DAIHATSU INDONESIA MASTERS 2018）23日在雅加達展開為期6天的賽程，總獎金達35萬美元。

台灣「羽球一姐」戴資穎今天在首輪32強賽事對上加拿大球員李文姍。雙方過去歷史對戰3次，戴資穎取得2勝1負戰績。

第一局上半，戴資穎原本保持領先，一度連續拿下4分，不過，李文姍急起直追，雙方數度戰成平手，李文姍最後以25比23拿下第一局。

戴資穎第二局奮起直追，一路壓制對手，一度以13比5大幅領先李文姍，最後以21比12拿下第二局，扳回一城。

第三局戴資穎穩住陣腳，一口氣連下7分領先對手。最後以22比20獲勝。

印尼對戴資穎而言別具意義，她在2016年6月的印尼頂級超級系列賽，自16強開始，連續收拾「中國3金釵」李雪芮、王適嫻及王儀涵，搶下生涯首座頂超賽冠軍。她在這次賽事同樣高居女單頭號種子。1070124

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