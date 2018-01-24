泳協被爆灌人頭會員 體育署：移送檢調

（中央社記者王承中、李晉緯台北24日電）游泳協會理事長許東雄今天表示，已不再競選理事長，沒有必要灌人頭會員。體育署副署長王水文說，若懷疑有人頭會員，可將事證提供給體育署移送檢調單位調查。



立法院在去年8月三讀修正通過國民體育法（簡稱國體法）部分條文，明定單項協會應以開放人民參與為原則，並在修法公布施行6個月內，也就是在3月20日內，召開會員大會改選理、監事。



民主進步黨籍立法委員張廖萬堅、時代力量籍立法委員林昶佐上午在立法院召開「協會操縱人頭罪證確鑿，揭露體育署不願面對的真相」記者會，邀請體育改革聯會共同發起人張祐銓、王水文與會。



張祐銓表示，根據泳協意外流出的會員名單，擁有2萬名預報名會員的泳協，經比對，有高達1萬3000筆資料有異常，電子信箱、電話、戶籍地址都大量重複，其中高達近8000人的電子信箱重複以（qq21431234）排列組合而成，還有1551人的戶籍地址都在「台中市博館路XXX號5樓」。



張祐銓說，體改聯也掌握到泳協內部流出的500筆會員資料，其中上百名會員的生日都是同一天，而現任泳協理事長許東雄重要班底、泳協技術委員陳復龍的電子信箱也重複130次。



他說，顯然許東雄日前說要裸退一事只是應付外界的障眼法，合理推測泳協各地樁腳目前正針對其他人頭會員名單，進行證件搜集、代繳費、代投票，形同操控選舉的賄選、做票。



許東雄接受中央社記者訪問時表示，各方可以好好瞭解一下狀況，因為「我已經宣布不再競選泳協理事長，也不會再擔任泳協官職，所以沒有必要去灌人頭會員。」



至於泳協未來的選務工作，許東雄表示，將全部依照體育署要求辦理，遭到質疑的入會申請資料，也會依照體育署規定，透過審核身份證明文件、要求繳費確認入會意願等方式做資格審核。



許東雄表示，若持續對他進行不實的指控，會保留法律賦予的權力。



張廖萬堅在記者會中表示，體育署不可錯失改革良機，對於不願配合改革的協會，體育署也應硬起來，適時用停止補助來施壓。



林昶佐說，體育改革是獲得全民支持、最有機會圓滿達成的改革，請體育署不要一再搞砸，讓人民、選手徹底失望。



王水文表示，若懷疑有人頭會員，或已有事證，都可以提供給體育署，或跟政風單位舉報，體育署會移送給檢調單位調查。國體法施行細則草案日前已經教育部法規委員會審查通過，預計在月底前可對外公布。1070124