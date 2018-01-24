21歲新星鄭泫勇闖澳網4強 南韓史上首位

南韓網球新星鄭泫（圖）24日在澳洲公開賽擊敗美國選手衫格林，成為南韓第一位挺進大滿貫賽事4強的選手。（圖取自澳網推特twitter.com/AustralianOpen）

（中央社墨爾本24日綜合外電報導）以非種子身分參賽的南韓網球新星鄭泫，今天在澳洲公開賽以6比4、7比6（7/5）、6比3直落三盤數，壓倒性擊敗美國選手衫格林，成為南韓首位挺進大滿貫賽事4強的選手。



法新社報導，世界排名第58的鄭泫共握有6個賽末點，耗時2小時28分才取勝，接下來將迎戰上任冠軍費德瑞（Roger Federer）和捷克選手柏迪奇（Tomas Berdych）之間的勝方。



鄭泫是南韓不分男女第一位挺進大滿貫賽4強的選手，21歲的他也是俄羅斯好手沙芬（Marat Safin）2010年闖進澳網4強以來，最年輕的大滿貫賽4強選手。



鄭泫也加入英國選手艾德門（Kyle Edmund）行列，成為法國好手宋嘉（Jo-Wilfried Tsonga）2008年以來，以非種子身分打進澳網男子單打4強的選手。



鄭泫第4輪扳倒澳網6冠王喬科維奇（Novak Djokovic），爆冷取勝引起球迷轟動，前一輪則擊敗世界排名第4的茲韋列夫（Alexander Zverev）。



今天最後一局比賽緊張激烈，衫格林（Tennys Sandgren）使出渾身解數，不過鄭泫穩住陣腳，把握第6個賽末點取勝。



說著不太流利英語的鄭泫在場上表示：「最後一局打到40比0時，我在想著我必須在頒獎典禮上做些什麼，想著類似的事情，但在守住破發點後，我不再想典禮的事，只是繼續打球，保持專注。」（譯者：周莉芳/核稿：林憬屏）1070124