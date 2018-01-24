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福林國小有洋將 為打棒球轉學

發稿時間：2018/01/24 15:57

最新更新：2018/01/24 16:23

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zoom in 就讀台北市福林國小的日籍學生國府田檜和（中），因父親工作緣故在台就學，原就讀日僑學校的他，因為熱愛棒球而決定轉學至福林國小。中央社記者黃巧雯攝　107年1月24日就讀台北市福林國小的日籍學生國府田檜和（中），因父親工作緣故在台就學，原就讀日僑學校的他，因為熱愛棒球而決定轉學至福林國小。中央社記者黃巧雯攝　107年1月24日

（中央社記者黃巧雯台北24日電）就讀台北市福林國小國府田檜和，國小三年級因父親工作緣故來台，原本就讀日僑學校的他，為了打棒球，升小四時轉學至福林國小，花了一年學中文，才能順利與教練與同學溝通。

富邦盃少棒邀請賽台北市福林國小今天對戰新北市興穀國小，為保留投手實力，福林國小總教練章子健大膽啟用4名投手車輪戰，讓預備明天對決桃園市仁善國小徐紹予，僅投21球，「感受投打對決感覺」，即退場休息。

福林國小靠著3、4局合計攻下9分，前4局取得9比0遙遙領先，但4局下陣中阮翊庭遭球吻，退場休息，因此折損一名戰將。

新北市興穀國小5局下展開反攻，趁中繼投手國府田檜和狀況不穩，代打張翊笙安打建功，開啟一輪猛攻，單局攻下3分，儘管6局下再有攻勢，但仍無力反撲，終場就由福林國小以9比3贏球。

儘管比賽後段，遭對手急起直追，6局下一出局，被興穀國小連續敲出2支安打，守備還發生失誤，章子健表示，由於分數還有一段距離，因此僅提醒選手穩穩抓出局數，並專注在球場上，把握每次守備機會。

不過，章子健指出，由於要保留投手戰力，加上阮翊庭觸身球退場休息，導致最後一名替補球員也要上去守備，他坦言球隊調度有點亂掉。

值得一提的是，福林國小隊上還有一名日本籍球員國府田檜和，儘管今天中繼2局失2分，被敲出5支安打，表現欠佳，但打擊表現卻相當亮眼，擔任第三棒的他，單場敲出3安打，貢獻2分打點，打擊猛打賞。

由於父親來台工作的緣故，國府田檜和小三來台念日僑學校，當初看了日本甲子園比賽而喜歡上棒球的他，為了能打棒球，小三升小四時，決定轉學至福林國小就讀。

受限於語言不通，一開始曾讓國府田檜和很痛苦，他透露，大概花了一年的時間才能聽得懂教練的指示，以及順利與隊友溝通。

國府田檜和過去偶像是日本職棒讀賣巨人隊球員阿部慎之助，由於來台灣常看中華職棒，現在的偶像是Lamigo桃猿隊王柏融。

國府田檜和目前就讀小六，國中後將回到日本唸書，讓他相當捨不得現在球隊教練以及隊友；而他上了國中之後，還想繼續打球，希望未來能打進甲子園。1070124

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