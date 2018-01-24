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合庫2連勝聽牌 最快26日爆米花聯盟奪冠

發稿時間：2018/01/24 21:37

最新更新：2018/01/24 22:25

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爆米花棒球聯盟總冠軍賽採5戰3勝制，合作金庫24日擊敗台北興富發拿下2連勝聽牌，最快26日就能拿下總冠軍。圖為合庫總教練許順益（右）賽前向球員喊話。中央社記者謝靜雯攝　107年1月24日爆米花棒球聯盟總冠軍賽採5戰3勝制，合作金庫24日擊敗台北興富發拿下2連勝聽牌，最快26日就能拿下總冠軍。圖為合庫總教練許順益（右）賽前向球員喊話。中央社記者謝靜雯攝　107年1月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）爆米花棒球聯盟總冠軍賽，合庫一路落後，9局高育瑋開轟替球隊扳平比數，再靠對手失誤、接連安打多添保險分，以4比2擊敗興富發，拿下2連勝聽牌，最快26日就能拿下總冠軍。

5戰3勝制爆米花總冠軍賽，合作金庫昨天以3比2拿下首勝，今天比賽一路處於落後，8局打完1比2落後，9局一人出局後高育瑋開轟，帶起球隊氣勢，再靠著陳孝允安打、對手失誤、林瀚適時安打，多添2分保險分。

合庫總教練許順益表示，拿下今天比賽勝利，完全是運氣，如果沒有高育瑋的全壘打帶起氣勢，就不會有後面的好結果，球員都展現不放棄的精神。

合庫今天先發投手「阿牛」王政浩本來設定要投到100球左右，但因為背部不順，第1局接連保送、安打失掉1分，2局接連被敲安打再掉1分，2局沒有投完、提前退場；合庫後援投手黃騰宥、林彥辰、黃健隆和唐嘉駿接連登板後援，沒再多掉分數。

合庫搶下2勝聽牌，許順益表示，棒球運動沒有穩贏的，相信台北興富發也有一定的能力。爆米花總冠軍賽明天為休兵日，兩隊26日再交手，興富發沒有退路，合庫則盼順利搶下第3勝。1070124

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