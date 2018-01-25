飛鏢總會鬧雙胞 奧會：4年前就已認定

（中央社記者龍柏安、程啟峰台北25日電）中華奧會秘書長沈依婷今天表示，奧會早在2014年就已發文至世界飛鏢聯盟，支持中華民國飛鏢總會為台灣對外的單一窗口，中華民國競技飛鏢總會不能現在才來挑戰。



中華民國競技飛鏢總會與中華民國飛鏢總會英文縮寫都是CTDF，雙方都以CTDF名義申請加入世界飛鏢聯盟（WDF）。



中華民國競技飛鏢總會創辦人郭金耀告訴中央社記者，競技飛鏢總會由全國10個縣市的半官方體協組成，英文為Chinese Taipei Dart Federation，並以總會的註冊商標CTDF申請加入WDF會員；中華民國飛鏢總會英文名字是Chinese Taipei Darts Federation，只在Dart多加了s，簡稱也使用CTDF，並以此向WDF申請會員。



不過，中華民國飛鏢總會理事長洪國峻接受中央社記者訪問說，他在2014年以CTDF名義申請WDF入會，郭金耀的CTDF在2016年才成立，去年他還與前高雄市體育處長劉永元赴日本神戶參加一場國際飛鏢賽，順道向WDF主席澄清外界對他的種種疑慮後，於去年10月取得WDF臨時會員。



他指出，WDF規定臨時會員要觀察滿1年才能受審核入會，WDF今年9月打算審核中華民國飛鏢總會的入會資格，他靜待WDF審核。



兩個總會都在爭取加入WDF會員，依照國際慣例，WDF將依國家奧會認定，選擇由奧會背書的協會視為國際單一窗口。



對於中華民國競技飛鏢總會質疑中華民國飛鏢總會所擁有的中華奧會推薦函涉及偽造文書，沈依婷強調，當時中華奧會寫給WDF的推薦函的確是奧會經手，這部分沒有任何問題。



沈依婷表示，奧會早在2014年1月就已發文至WDF，表態支持中華民國飛鏢總會，當時中華奧會就有深入瞭解，中華民國飛鏢總會的確有在台推廣飛鏢運動的事實，加上國際奧會執委吳經國也有發文表態支持，理論上中華民國飛鏢總會正當性沒有問題。



對於鬧雙胞，沈依婷說：「協會之間的恩怨我們不涉入，就依規定來辦理。」她也透露，中華民國飛鏢總會自2014年取得奧會認定後，後來也成為WDF的臨時會員，若無意外，今年有望成為正式會員。1070125