杜絕改選弊端 協會改選需採限制連記法

（中央社記者龍柏安台北25日電）體育署長林德福今天表示，為避免協會改選弊端，因此今天已通知所有單項協會，改選時必須採取「限制連記法」，避免大多數派能壟斷所有理事的弊端。



立法院四大黨團昨聯合簽署「禁止協會改選採用全額連記法」，體育署今天上午與教育部法制處研議後，將國體法施行細則中，原「得」採限制連記法之規定，改為「應」採限制連記法，而體育署目前已核定的51個單項協會章程中，有19個協會改選採無記名全額連記法，體育署今天也通知這19個協會，要求協會依法配合辦理。



簡單來說，國內單項協會最多擁有35席理事，採無記名全額連記法，就是所有會員同時可圈選35名理事候選人，這會造成多數派能包辦協會所有理事，而限制連記法則是投票時，會員不能圈選超過一半以上理事席次，大幅增加了配票難度。



林德福解釋，若採用無記名全額連記法，只要一方擁有51%以上的票源，就能全拿所有理事席次，就算另一方有49%的票數，可能連一席都拿不到，他提到限制連記法的優點時直言，「這是給較少數的團體，能夠取得協會理事的辦法。」



此外近來外界抨擊的「人頭會員」，林德福也表示體育署有所做為，除要求已完成線上預報名的民眾繳交會費、並提供影本身分證明文件核對外，也要求協會寄發投票通知與選票時，需郵寄至身分證上的戶籍所在地，避免選票寄到同一通訊地址，另由專人「代」為投票；現場領票前，將再次查驗投票通知是否寄交至身分證上的戶籍所在地。



體育署並要求各單項協會，需邀第3方公正人士，如律師以及體育署代表，組合選務監督小組，確保改選過程一切公平、公正，防止舞弊與做票，體育署也設立檢舉專線，若有民眾身分遭冒用或被脅迫，可打體育署政風室電話（02-8771-1990）檢舉。1070125