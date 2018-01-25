中信棄將加入更競爭 林瑋恩喊沒壓力

富邦盃少棒交流營25日登場，富邦悍將林羿豪（中）、林旺衛（左）、林瑋恩（右）指導國內少棒球員。中央社記者黃巧雯攝 107年1月25日

（中央社記者黃巧雯台北25日電）富邦悍將今年一口氣吸收4名遭中信兄弟釋出的球員，今年將更競爭。悍將隊林瑋恩今天強調，沒什麼壓力，他二、三游都能守，未來就把工作做好，教練有什麼指示就照做。



富邦悍將今年在春訓開訓時宣布網羅去年季後遭中信兄弟釋出的蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清等4人，其中預定讓蔣智賢守三壘，李宗賢和高國麟將競爭守游擊，陳品捷可能以二壘為主。



近年來富邦悍將內野競爭激烈，林瑋恩出賽不固定，去年僅出賽53場。



面對新成員加入後，無論是投手或內野都變得更加競爭，林瑋恩表示，一直以來，年輕球員一年比一年多，「我二三游都守，也沒什麼壓力」，就做好自己工作，教練有什麼指示就照做。



儘管競爭壓力大，但外野手林旺衛樂觀其成。他說，有競爭是好事，大家可以一起互相學習、進步，球隊才會越來越強，希望今年可以拿到冠軍。



富邦悍將陣中有許多前旅外球員，成為中華職棒4隊中的旅外大本營。曾效力於美國職棒雙城隊的林旺衛認為，大家從世界各地最好的棒球殿堂回來後，無論球技和心態都可以互相學習。



林旺衛強調，無論打球打到幾歲，即使當上教練或退休，還是得持續學習，有這麼多好選手在同一隊，可以互相交流，是件好事情。1070125