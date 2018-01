NBA明星賽選秀保密 詹姆斯：應轉播

(中央社洛杉磯25日綜合外電報導)美國職籃NBA明星賽今年首創打破分區,由兩名人氣王隊長以秘密選秀的方式挑選自己的隊友,不過隊長之一的詹姆斯(LeBron James)表示,過程應要轉播。



運動媒體ESPN報導,東區人氣王「詹皇」詹姆斯與西區人氣王「柯神」柯瑞(Stephen Curry)已經在下午透過與聯盟工作人員的視訊中,完成另類選秀。



在選秀分隊的結果公布前,詹姆斯在推特上說:「呦!柯瑞,這真是太好玩了!絕對不應該沒轉播啊!」柯瑞也推文回應:「對啊,我覺得你這樣說很合理!#明年。」



不過NBA球員工會表示,由於沒有達成共識,今年的組隊過程仍然保密,「未來是否轉播選人過程,將會在今年明星賽之後再來決定」。



有別於往年明星賽採東區、西區分隊對抗,今年首次採行隊長選人組隊,在兩名隊長以外的8名票選先發、14名替補球星中輪流選人。



NBA理事長席佛(Adam Silver)日前表示,他不願讓兩個隊長在電視上「處境難堪」,畢竟一旦轉播,就知道哪個球員最後才被選,雖然這是球迷最想看的。



NBA明星賽2月18日於洛杉磯的史泰博中心(Staples Center)舉行。(譯者:林宏翰/核稿:張曉雯)1070126





Yeah I’d have to say that was legit! #nextyear https://t.co/fj4flo8lgq