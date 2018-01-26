NBA明星賽選秀保密 詹姆斯：應轉播

東區人氣王「詹皇」詹姆斯與西區人氣王「柯神」柯瑞已經在25日透過與聯盟工作人員的視訊中，完成另類選秀。（圖取自NBA明星賽推特twitter.com/nbaallstar）

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽今年首創打破分區，由兩名人氣王隊長以秘密選秀的方式挑選自己的隊友，不過隊長之一的詹姆斯（LeBron James）表示，過程應要轉播。



運動媒體ESPN報導，東區人氣王「詹皇」詹姆斯與西區人氣王「柯神」柯瑞（Stephen Curry）已經在下午透過與聯盟工作人員的視訊中，完成另類選秀。



在選秀分隊的結果公布前，詹姆斯在推特上說：「呦！柯瑞，這真是太好玩了！絕對不應該沒轉播啊！」柯瑞也推文回應：「對啊，我覺得你這樣說很合理！＃明年。」



不過NBA球員工會表示，由於沒有達成共識，今年的組隊過程仍然保密，「未來是否轉播選人過程，將會在今年明星賽之後再來決定」。



有別於往年明星賽採東區、西區分隊對抗，今年首次採行隊長選人組隊，在兩名隊長以外的8名票選先發、14名替補球星中輪流選人。



NBA理事長席佛（Adam Silver）日前表示，他不願讓兩個隊長在電視上「處境難堪」，畢竟一旦轉播，就知道哪個球員最後才被選，雖然這是球迷最想看的。



NBA明星賽2月18日於洛杉磯的史泰博中心（Staples Center）舉行。（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070126





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