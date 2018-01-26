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昔發文冒犯同志 澳網8強黑馬衫格林道歉

發稿時間：2018/01/26 16:15

最新更新：2018/01/26 16:32

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影片來源：Australian Open TV YouTube頻道

（中央社墨爾本26日綜合外電報導）美國網球選手衫格林（Tennys Sandgren）爆冷闖進澳洲公開賽男單8強後，言行受到關注，現在又陷爭議，他今天針對過去冒犯同志的推文，公開道歉。

法新社報導，26歲的衫格林是虔誠的基督教徒，今年在澳網爆冷闖進8強的突出表現，使得他的一言一行都受到檢視，包括昔日疑似在推特上表達對美國極右派團體的支持。

衫格林8強賽敗給南韓新秀鄭泫（Hyeon Chung），他在賽後記者會發表傳教口吻的聲明，砲轟「沒人性」的媒體，並且刪除他社群網站上的貼文。

被問到過去的推文，衫格林一概不予回應，但連美國女網天后小威廉絲（Serena Williams）都開口指責時，他的壓力也如雪球般越滾越大。

衫格林在一則推文中得罪了小威，他說2015年美網小威對文琪（Roberta Vinci）的比賽中，行為很「噁心」。

小威24日表示，她不是要衫格林向她道歉，而是「有一整群人應該得到他一句抱歉」。

衫格林今天針對他在2012年的一則推文道歉，當時他在推文中寫：「昨晚迷迷糊糊走進一家同志夜店…我的眼睛現在還在流血。」

衫格林的道歉推文寫道：「針對2012年有關同志夜店的推文，我用差勁又粗魯的詞彙形容一次不好的經驗，這不代表我對同志族群的看法。」

他表示：「所有被我冒犯到的人，請接受我的道歉」（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070126

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