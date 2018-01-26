業餘球員拚亞運 重點投手外野很競爭

備戰雅加達亞運，中華成棒隊總教練許順益（圖）在爆米花棒球賽選兵，許順益表示，因為有一個拚國手的目標，所以在爆米花賽季中看到球員的拚勁，「真的很感動」。中央社記者謝靜雯攝 107年1月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）備戰雅加達亞運，中華成棒隊總教練許順益在爆米花棒球賽選兵，許順益表示看到大家的拚勁很感動，目前60人大名單有雛型，投手戰力是觀察重點，外野手競爭激烈。



爆米花棒球聯盟此次總計9支業餘成棒隊，加上亞運大學培訓隊共10隊參賽，今年8月亞運中華隊以業餘、大學生為主，也會視戰力需求加入列管職業球員和旅外球員；許順益表示，因為有一個拚國手的目標，所以在爆米花賽季中看到球員的拚勁，「真的很感動」。



中華棒協預計2月2日舉行選訓會議，選出60人大名單，許順益表示，60人大名單都是業餘球員，投手是最需要留意的一部分，大學生投手包括林安可、劉軒荅都是戰力人選。



野手部分，許順益表示，光是合作金庫、台電棒球隊的野手就蠻穩定的，也點名台電野手李育全表現不錯，但也別提到，短期國際賽，還是要觀察實際狀況，經驗方面需要考量。



許順益表示，包括爆米花、先前各國際賽例如港口盃棒球賽、亞洲棒球錦標賽、世大運棒球賽和U23世界盃棒球賽，都會是考慮的依據之一。



2月2日選出60人大名單後，會在圈選出30人集訓名單，2月6日在嘉義展開集訓，4月春季棒球聯賽開打後，會讓球員回到母隊比賽，也會趁著春季聯賽再次評估選手表現，7月赴美移地訓練時會選出28人名單，在荷蘭哈連盃邀請賽後也會確認24人名單。



許順益表示，包括目前在業餘球員的前職棒球員野手林志祥、捕手鄭達鴻，以及旅外球員，只要評估有戰力需求，都會列入考量。此次亞運中華隊，許順益盼組成「最好中華隊」，穿上中華隊球衣，大家都會用放大鏡檢視，「注重細節，過去的遺憾不要再發生」。1070126