鄭泫傷退 澳網男單決賽費德瑞戰西里奇

（中央社墨爾本26日綜合外電報導）南韓新秀鄭泫今天在澳洲網球公開賽準決賽因傷退出，尋求衛冕的瑞士名將費德瑞晉級男單決賽，他將對上克羅埃西亞好手西里奇。兩人之前對戰9次，費德瑞8勝1敗占上風。



法新社報導，世界排名第58的鄭泫（Chung Hyeon）在比賽第2盤因左腳底起水泡而提前退賽，當時第2種子費德瑞（Roger Federer）以6比1、5比2領先；費德瑞將在28日決賽對上第6種子西里奇（Marin Cilic）。



21歲鄭泫是南韓首位打進大滿貫4強賽的網球選手，他今天因為左腳起水泡，在第2盤1比4落後時曾要求傷停治療。



但比賽開打後的1小時2分鐘，鄭泫仍不敵傷痛，在第2盤盤數2比5、第8局比數30比30落後對手的狀況下因傷退賽。



費德瑞賽後稱讚鄭泫說：「我認為他已經是一名傑出的球員了，但我們在談的是更高水準表現，我想他會做到這一點。」



「我們會看到更強的他，肯定世界排名前10，接下來會如何，我們拭目以待。」



這是費德瑞第7次打進澳網決賽，他將力爭生涯第6座澳網冠軍和第20座大滿貫金盃。



生涯至今面對2014年美國網球公開賽男單冠軍西里奇，費德瑞以8勝1敗占上風。



如今費德瑞在大滿貫賽4強賽的戰績為30勝13敗，且他在本屆澳網還沒輸過任何一盤。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1070126