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印尼羽球賽 周天成戴資穎晉4強

發稿時間：2018/01/26 21:43

最新更新：2018/01/26 21:54

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世界球后戴資穎26日在「印尼羽球大師賽」輕取南韓選手成池鉉，晉級4強。中央社記者周永捷雅加達攝　107年1月26日世界球后戴資穎26日在「印尼羽球大師賽」輕取南韓選手成池鉉，晉級4強。中央社記者周永捷雅加達攝　107年1月26日

（中央社記者周永捷雅加達26日專電）世界球后戴資穎今天在「印尼羽球大師賽」輕取南韓選手成池鉉。台灣男單一哥周天成則是苦戰3局，擊敗丹麥選手維汀哈斯。兩人都闖進4強，下一戰將爭取決賽門票。

戴資穎今天對戰世界排名第6的成池鉉。第一局上半戴資穎持續領先，一度連下4分，以5比1拉開差距，拉到10比4領先。下半局戴資穎持續拉開領先幅度，成池鉉被壓制難以招架，戴資穎連下6分，最終以21比11拿下第一局。

第二局戴資穎趁勝追擊，打成3比3平手後，一股作氣連得13分，以16比3拉開領先幅度。戴資穎最後以21比8拿下第二局獲勝，晉級4強。

晉級4強後，戴資穎下一輪將對上世界排名第9的中國選手何冰嬌。兩人生涯前3度交手，戴資穎取得2勝1敗對戰優勢。

另一方面，周天成今天對戰維汀哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），陷入苦戰。

周天成開賽後被維汀哈斯壓制，一路落後，苦追比數，以15比21丟掉第一局。

第二局，周天成急起直追，減少失誤，頻頻強攻得分，以21比16拿下，扳回一城。第三局，兩人陷入拉鋸戰，互有領先，兩人打到18平時，周天成穩住陣腳，連下3分，最終以21比18獲勝，晉級4強。

周天成下一戰將碰上印尼選手金廷（Anthony Ginting）。1070126

台灣羽球選手周天成26日在「印尼羽球大師賽」對戰丹麥選手維汀哈斯，經過3局苦戰逆轉勝，晉級4強。中央社記者周永捷雅加達攝　107年1月26日台灣羽球選手周天成26日在「印尼羽球大師賽」對戰丹麥選手維汀哈斯，經過3局苦戰逆轉勝，晉級4強。中央社記者周永捷雅加達攝　107年1月26日
世界球后戴資穎26日在「印尼羽球大師賽」對戰南韓選手成池鉉，僅花了29分鐘獲勝，輕鬆晉級4強。中央社記者周永捷雅加達攝　107年1月26日世界球后戴資穎26日在「印尼羽球大師賽」對戰南韓選手成池鉉，僅花了29分鐘獲勝，輕鬆晉級4強。中央社記者周永捷雅加達攝　107年1月26日
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