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梁恩碩澳網奪冠 中文致詞感謝台灣支持者

發稿時間：2018/01/27 13:25

最新更新：2018/01/27 13:44

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台灣網球小將梁恩碩在澳洲網球公開賽青少年組女單決賽，直落二擊敗對手奪冠。（圖取自澳網推特twitter.com/australianopen）台灣網球小將梁恩碩在澳洲網球公開賽青少年組女單決賽，直落二擊敗對手奪冠。（圖取自澳網推特twitter.com/australianopen）

（中央社記者李晉緯台北27日電）台灣網球小將梁恩碩今天在澳網青少年組女單決賽，以直落二擊敗對手，拿下台灣首座大滿貫青少女單打冠軍，賽後她以流利英語致詞，並在大滿貫賽場中，以中文答謝台灣的支持者。

梁恩碩今天以直落二擊敗法國小將布瑞兒（Clara Burel），為台灣奪得首座大滿貫賽事青少年組女子單打冠軍，賽後她用流利英語表達對教練、媽媽的感謝，並感性得說：「如果沒有他們的支持，我走不到今天這一步。」

在用英文致詞完後，梁恩碩緊接著用中文說出：「謝謝所有在台灣支持我的家人、朋友，我會繼續努力」，看得出她對台灣的支持者充滿感謝。

即便因為連日征戰使大腿拉傷，但梁恩碩在包紮後仍站上澳洲網球公開賽青少年組女子單打決賽場上。

比賽首開打後，她靠著3次破發，迅速以6比3拿下首盤；次盤她遭到對手頑強抵抗，左腿傷勢也多少影響她的移動，讓比賽一度緊張。

但梁恩碩次盤以5比3領先，此時她一度在第9局取得破發機會，可惜賽末點被對手化解，第10局戰況緊繃，雙方一陣拉鋸，並經過「丟士」考驗，梁恩碩才成功拿下勝利、抱回對她個人、對台灣都意義非凡的冠軍。1070127

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