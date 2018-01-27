美組冬奧最大團 242選手挑戰第100金

（中央社紐約26日綜合外電報導）本屆冬季奧林匹克運動會下月在南韓平昌舉行。美國奧會今天宣布，共派出242名運動員參賽，創下歷屆新高，挑戰隊史第100面金牌、第300面獎牌的里程碑。



路透社報導，包括阿爾卑斯式滑雪選手范恩（Lindsey Vonn）、花式滑冰明星選手陳巍（Nathan Chen）以及4面競速滑冰奧運獎牌得主戴維斯（Shani Davis），美國代表團共107女、135男出征。



上屆2014年素溪冬奧，美國代表團派出103名選手參賽，帶回了28面獎牌，其中9面金牌，這次希望能有同等亮眼的表現。平昌冬奧將在2月9日揭幕，25日閉幕。



滑雪選手范恩說：「等待下一屆奧運的時間有夠難熬。」范恩先前參加過4屆奧運，上屆素溪冬奧因為膝傷缺席。她說：「我超興奮，這可能是我最後一次奧運。」



范恩曾經在2010年溫哥華冬奧拿下滑降賽金牌，最近才剛在79屆世界盃改寫紀錄。



對花式滑冰選手陳巍來說，這次冬奧之行代表著他在10歲許下的心願，終於成真。他說：「這真是太瘋狂了，想著8年後要成為一名奧運選手，我讓夢想成真了。」



美國代表團共有10名金牌得主，其中有5人挑戰蟬聯，包括雪板選手安德森（Jamie Anderson）、自由式滑雪選手鮑曼（Maddie Bowman）、阿爾卑斯式滑雪選手里格蒂（Ted Ligety）、阿爾卑斯式滑雪選手雪佛林（Mikaela Shiffrin）、自由式滑雪選手魏斯（David Wise）。（譯者：林宏翰/核稿：劉淑琴）1070127