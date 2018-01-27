/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票學測楊金龍梁恩碩
>rss

越南U23足賽大驚奇 扎根基層值得借鏡

發稿時間：2018/01/27 22:31

最新更新：2018/01/27 22:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李晉緯台北27日電）越南足球國家隊去年10月由韓籍教頭朴恒緒接掌兵符，短短3個月就闖進亞足聯U23錦標賽決賽，雖然今天不敵烏茲別克獲得亞軍，但已震撼全球足壇，其翻身故事也值得台灣借鏡。

越南的足球實力過去不被看在眼裡，但在中國大陸常州進行的亞足聯U23錦標賽（AFC U23 Championship），卻演出大驚奇，連克伊拉克、卡達等奪冠熱門，殺進決賽，讓越南舉國歡騰。

今天的冠軍賽，烏茲別克在比賽第8分鐘就率先進球，越南在比賽第41分鐘靠阮光海的進球將比分扳平，上半場兩隊以1比1戰成平手，下半場雙方都未進球，比賽正規時間結束仍不分勝負。

進入延長賽後，替補上場的席多羅夫（Andrey Sidorov）在比賽第120分鐘進球立功，越南最終以1比2不敵烏茲別克，儘管只獲得亞軍，但已寫下越南足球驕傲的歷史一頁。

越南隊的韓國籍教頭朴恒緒曾是韓國國家隊總教練，經驗豐富，到越南執教約3個月，卻猶如使出魔法一般，帶領越南在U23一路過關斬將。

越南在U23的神奇表現，讓其他亞洲國家包括中國、日本、韓國等刮目相看，媒體也大幅報導，探討其成功原因。

根據香港媒體報導，越南並非一夕成功，而是花了十年投資青訓的結果。

越南與英超勁旅兵工廠合作，在越南建立足球學校，除將潛力球員集中培訓，兵工廠球星也訪問越南，並下場指導越南球員。

此外，越南足協在2010年展開5級全國聯賽，包括U21、U19、U17、U15及U13，2012年更增設U11聯賽，以戰養戰，讓越南年輕選手透過比賽歷練，儲備人才。

過去被視為「足球沙漠」的台灣，在英國籍教練懷特（Gary White）接下中華隊兵符後，也成功凝聚全隊士氣，讓球員們不論訓練、比賽都全力以赴，這樣的氛圍也直接反映在戰績上，接連幾場比賽的勝利，重燃台灣足球希望。

不過，台灣的基層足球不論在軟硬體上，都還有一段路要走，越南的成功經驗，或許值得借鏡。1070127

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP