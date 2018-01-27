越南U23足賽大驚奇 扎根基層值得借鏡

（中央社記者李晉緯台北27日電）越南足球國家隊去年10月由韓籍教頭朴恒緒接掌兵符，短短3個月就闖進亞足聯U23錦標賽決賽，雖然今天不敵烏茲別克獲得亞軍，但已震撼全球足壇，其翻身故事也值得台灣借鏡。



越南的足球實力過去不被看在眼裡，但在中國大陸常州進行的亞足聯U23錦標賽（AFC U23 Championship），卻演出大驚奇，連克伊拉克、卡達等奪冠熱門，殺進決賽，讓越南舉國歡騰。



今天的冠軍賽，烏茲別克在比賽第8分鐘就率先進球，越南在比賽第41分鐘靠阮光海的進球將比分扳平，上半場兩隊以1比1戰成平手，下半場雙方都未進球，比賽正規時間結束仍不分勝負。



進入延長賽後，替補上場的席多羅夫（Andrey Sidorov）在比賽第120分鐘進球立功，越南最終以1比2不敵烏茲別克，儘管只獲得亞軍，但已寫下越南足球驕傲的歷史一頁。



越南隊的韓國籍教頭朴恒緒曾是韓國國家隊總教練，經驗豐富，到越南執教約3個月，卻猶如使出魔法一般，帶領越南在U23一路過關斬將。



越南在U23的神奇表現，讓其他亞洲國家包括中國、日本、韓國等刮目相看，媒體也大幅報導，探討其成功原因。



根據香港媒體報導，越南並非一夕成功，而是花了十年投資青訓的結果。



越南與英超勁旅兵工廠合作，在越南建立足球學校，除將潛力球員集中培訓，兵工廠球星也訪問越南，並下場指導越南球員。



此外，越南足協在2010年展開5級全國聯賽，包括U21、U19、U17、U15及U13，2012年更增設U11聯賽，以戰養戰，讓越南年輕選手透過比賽歷練，儲備人才。



過去被視為「足球沙漠」的台灣，在英國籍教練懷特（Gary White）接下中華隊兵符後，也成功凝聚全隊士氣，讓球員們不論訓練、比賽都全力以赴，這樣的氛圍也直接反映在戰績上，接連幾場比賽的勝利，重燃台灣足球希望。



不過，台灣的基層足球不論在軟硬體上，都還有一段路要走，越南的成功經驗，或許值得借鏡。1070127