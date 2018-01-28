印尼亞運射箭 譚雅婷奪金有信心

2018年亞洲運動會8月將於印尼登場，來自新竹市的譚雅婷（圖）將代表台灣出賽反曲弓項目，譚雅婷有信心表示，「要拿下金牌」。（新竹市政府教育處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年1月28日

（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）2018年亞洲運動會將於8月在印尼登場，新竹市的譚雅婷與陳怡瑄在亞運射箭代表隊選拔賽中，分別拿下反曲弓與複合弓項目第一名，將代表出賽，譚雅婷有信心「要拿下金牌」。



新竹市政府教育處今天發布新聞稿表示，中華射箭代表隊自去年世大運比賽結束後，就開始備戰2018年亞運，並於去年12月開始，陸續舉辦3場遴選賽事，選出4名反曲弓、4名複合弓國家代表隊選手。



2018亞運的反曲弓項目入選選手包括譚雅婷、雷千瑩、羅筱媛與彭家楙；複合弓項目選手則有陳怡瑄、黃逸柔、陳麗如及吳亭廷。其中譚雅婷與陳怡瑄皆以總積分第一名入選。



譚雅婷分享，很開心能再代表國家出賽征戰，要全力以赴，超越過去在亞運的成績，「希望在2018亞運上能夠有亮眼的表現，拿下金牌」。陳怡瑄也說，盼能為台灣拿下獎牌。





來自新竹市的射箭選手陳怡瑄（圖），在2018年亞運射箭代表隊選拔賽中拿下複合弓項目第一名，將代表台灣到印尼比賽，陳怡瑄受訪表示，「希望能為台灣拿下獎牌」。（新竹市政府教育處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年1月28日

新竹市長林智堅今天受訪表示，譚雅婷與陳怡瑄是新竹市土生土長培育的國手級射箭選手，過去在世界盃、世大運都有很好成績，相信她們這次入選亞洲運動會代表隊，一定會為台灣射回金牌。



新竹市教育處長李芳齡受訪指出，新竹市重視體育的扎根和發展，除改善體育設施，也補助選手參賽經費、獎勵優秀運動員；她舉例，竹市去年舉辦全國射箭區域性對抗錦標賽，持續深耕射箭運動，期盼培養更多優秀選手，為國家及新竹市爭光。1070128