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川普暗示 報復非常不公平歐盟貿易政策

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踢進亞洲杯決賽 越南足球隊衣錦榮歸

發稿時間：2018/01/28 22:19

最新更新：2018/01/28 22:28

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zoom in 越南U23足球隊參加2018年亞足聯U23錦標賽，一路高歌闖進27日決賽，獲得亞軍，創造歷史上的佳績，令全越球迷驚喜。圖為河內球迷上街狂歡。中央社河內攝　107年1月28日越南U23足球隊參加2018年亞足聯U23錦標賽，一路高歌闖進27日決賽，獲得亞軍，創造歷史上的佳績，令全越球迷驚喜。圖為河內球迷上街狂歡。中央社河內攝　107年1月28日

（中央社河內28日電）在中國江蘇省舉行的2018年亞足聯U23錦標賽昨天落幕，越南U23足球隊闖進決賽，最終不敵烏茲別克獲得亞軍，創下歷史佳績。全隊球員與教練團今天返國，受到越南民眾英雄式的歡迎。

越南U23足球隊2017年10月起在韓籍教練朴恒緒（Park Hang Seo）執教下，不斷進步，本月參加2018年亞足聯U23錦標賽，連續打敗卡達和伊拉克等強隊，一路高歌猛進與烏茲別克的決賽。

決賽昨天舉行，烏茲別克上半場率先進球，但越南隊前鋒不久後破門將比分追平，下半場雙方都未進球，比賽正規時間結束以1比1不分勝負。

兩隊隨後進入延長賽，烏茲別克隊替補上場的席多羅夫（Andrey Sidorov）在比賽最後一分鐘進球立功，越南最終以1比2不敵對手。儘管只獲得亞軍，但已寫下越南足球歷史性的一頁。

越南U23足球隊的驚奇表現震撼全球足壇，令全越南球迷驚喜，決賽結束後紛紛拿著國旗上街遊行慶祝與狂歡。

越南體育等部門今天英雄式地歡迎U23足球隊返國，除了派遣專機前往中國大陸迎接外，返國後由越南總理向球隊授予一級勞動勳章等獎勵，全隊球員與教練團隨後出席英雄式的歡迎儀式。越南國內許多業者也表示，將向全隊提供巨額獎金。

越南U23足球隊今天下午返抵國門，搭載球員和教練團的雙層巴士從河內內排國際機場出發，在各條街道遊行，受到數以萬計球迷熱烈歡迎，球迷大聲喊著「越南隊萬歲」及教練和球員的名字，氣氛非常熱烈。1070128

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