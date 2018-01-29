費德瑞老而彌堅再封王 歸功伴侶扶持

瑞士名將費德瑞（右）將能6度在澳網封王的戰績，歸功給妻子蜜爾卡（左）。（圖取自費德瑞IG www.instagram.com/rogerfederer）

（中央社墨爾本28日綜合外電報導）瑞士名將費德瑞今天第6度在澳洲網球公開賽封王。他歸功妻子蜜爾卡．費德瑞讓自己保持動力且36歲依舊健朗、生涯長青，強調伴侶的扶持是他之所以能夠繼續追求所愛的關鍵。



法新社報導，費德瑞（Roger Federer）今天在澳網男單決賽，以6比2、6比7（5比7）、6比3、3比6和6比1，擊敗克羅埃西亞對手西里奇（Marin Cilic），拿下生涯第20座大滿貫賽冠軍。



跟他2003年在溫布頓網球錦標賽抱走首座大滿貫賽金盃已相距15年，當許多同期好手相繼離開球場，他卻逆齡挺進。



儘管育有兩對雙胞胎，費德瑞大部分比賽都可見到蜜爾卡．費德瑞（Mirka Federer）身影。他自認伴侶的扶持，是他還能夠繼續為網球這項所愛付出的關鍵。加上精心安排的行程，讓他能夠保持頂尖，不會有很快就得停下腳步的想法。



他說：「我享受練習，不介意旅行。有一個傑出的團隊在身邊，他們讓這一切成為可能。」



「然後，當然，我太太讓這一切成為可能。沒有她的支持，我從好幾年前開始就無法打網球了。」



「不過，好多年前我們對於這樣子做她開不開心，有過非常開放的溝通。我很高興她超級支持的，也願意扛下照顧孩子的巨大工作量。」



「我自己也一樣，因為我不想離開孩子超過兩週以上。如果她說不，這樣的人生就行不通。」



費德瑞說：「我今晚能夠坐在這裡，那是許多塊拼圖湊在一起的結果。」（譯者：何宏儒）1070129