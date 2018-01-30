梁恩碩澳網雙冠 鏡頭前感性謝媽媽

「台灣小鋼砲」梁恩碩（右）在澳洲網球公開賽青少年組包辦單、雙打冠軍，30日出席慶功宴感謝一路支持她的媽媽（左）。中央社記者龍柏安攝 107年1月30日

（中央社記者龍柏安台北30日電）「台灣小鋼砲」梁恩碩在澳洲網球公開賽青少年組包辦單、雙打冠軍，寫下台灣新紀錄，她今天出席慶功宴時感性地在鏡頭前擁抱一路支持的媽媽，並承諾「我會繼續努力走下去」。



梁恩碩身高只有158公分，她坦言一路走來，就算體型外界不被看好，但媽媽始終相信她，就算她做得不好，媽媽也是一直鼓勵；面對比賽中，「妳長得太矮、沒有機會」的閒言閒語，也成為激勵梁恩碩的動力。



梁恩碩今天清晨5時搭機返台，與媽媽、教練詹謹瑋一同出席慶功宴，在現場主持人起鬨下，個性靦腆的梁恩碩和媽媽相擁，並輕輕地在媽媽臉上留下一吻。



梁恩碩替台灣網壇寫下歷史，梁媽媽不居功，她強調一路走來，要感謝的人實在太多，她只有感謝再感謝，對於女兒這次在澳網史無前例的紀錄，她也驕傲地說：「我女兒創造了這樣的成績，沒有讓台灣人漏氣。」



當詹謹瑋被問到愛徒的「身高」問題時，她直言：「女子選手的身材條件影響比較不是那麼大。」並點出梁恩碩的球風屬於強力型打法，和歐美高大型選手相比，梁恩碩發球的球速可能慢一些，但球質與打點完全不輸人。



更難得的是，梁恩碩在這次澳網連日征戰，且單、雙打兩頭燒，大腿也有拉傷，就連詹謹瑋都替她擔心，不過，梁恩碩酷酷說：「我覺得傷勢沒有影響到我的狀況，可能移動上有一點影響。」



梁恩碩多次面臨對手的賽末點，場上的她面無表情，冷靜化解危機，對此她表示：「我沒有什麼壓力，反正就是打出自己的表現和水準就好。」（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070130



