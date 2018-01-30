40歲的心願 彭政閔想找回長打上壘率

中華職棒中信兄弟指標球星彭政閔（右）30日赴耕莘醫院安康院區體檢，並表示希望今年能找回上壘率、長打率。中央社記者黃巧雯攝 107年1月30日

（中央社記者黃巧雯台北30日電）中華職棒中信兄弟指標球星彭政閔8月就要滿40歲，彭政閔今天說，希望今年能找回上壘率、長打率，而面對激烈競爭的職棒環境，他也坦言，預計再打1、2年。



中信兄弟今天赴耕莘醫院安康院區體檢，除了投、捕手日前已完成檢查外，包括總教練史耐德、林威助、林恩宇、彭政閔（恰恰）、周思齊、王威晨、詹子賢、張志豪等多名教練或球員都現身。



去年因手傷緣故，彭政閔僅出賽81場，打擊率跌至2成99，中斷自2001年新人年起連16年3成打擊率紀錄，上壘率和長打率也不到4成。



談到長打率從4成66，到去年大幅衰退至3成59，今年是否會想找回長打率，彭政閔認為，盡力去做就好，他希望今年健康出賽、打滿球季，自然就有不錯表現。



不過，若要彭政閔在上壘率和長打率中選一個，他坦言如果都能找回來最好，「沒辦法的話，再堅持下去也沒有用」。



彭政閔與中信兄弟先前簽訂2年球員約及4年教練約，今年是球員約的最後一年，彭政閔8月也將滿40歲，他先前曾提到，希望留下200盜、200轟、2000安紀錄，也不排除明年繼續再當球員。



由於中職只剩4隊，職棒環境變得更競爭，與過去時空環境已不同，彭政閔說：「再打就1、2年差不多，因為人太多，如果成績沒有到很亮眼，現在也不會讓你打那麼久。」



儘管彭政閔沒有特別的退休條件，但對於自我要求相當高，他強調，還是要看自己能力而定，「如果表現沒有維持，你再怎麼強求也沒有用」。



中信兄弟2月1日正式開訓，彭政閔去年12月初開始自主訓練，他透露手的狀況沒問題，已可投球和打擊，由於手傷不是第一次，自嘲很有經驗。



面對富邦悍將今年初大幅補強戰力，吸收遭中信兄弟釋出的蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清等4球員，是否覺得今年對手更難打，彭政閔則表示，畢竟台灣只有4隊，本來就很難打，加上每年都有補新的球員，不管哪隊如何補強，大家還是要盡力做好自己的本分。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070130