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中信6土投搶先發 詹子賢可能再扛4棒

發稿時間：2018/01/30 17:05

最新更新：2018/01/30 17:05

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）中華職棒中信兄弟今年3名洋投仍以先發為主，總教練史耐德今天表示，將有6名本土投手競爭其餘2名先發位置，而去年季末扛第4棒詹子賢，可能繼續擔負重責、再打第4棒。

中信兄弟2月1日將在屏東中國信託公益園區正式開訓，為中職4隊中最晚，但15日投、捕手已先報到，今天除了已先報到的投、捕手外，其餘選手前往耕莘醫院安康院區進行身體檢查。

儘管今年中信兄弟3名洋投人選還未完全敲定，但暫定都將以先發為主，其餘2名先發名額，史耐德點名將由洪宸宇、陳琥、蔡齊哲、楊志龍、王則鈞與吳蔚驊等6名本土投手競爭。

至於中繼或終結者人選，史耐德目前還無法確定，但他提到，去年選進不少新秀，加上部分投手若調整好狀況，將具有相當競爭力。

中信兄弟去年重用年輕新秀，仍一舉闖進季後賽、總冠軍賽，談到今年是否持續賦予新人重責大任，史耐德表示，儘管球隊有許多年輕選手，但還有幾位資深老將，他強調在排先發名單時，會考量當天誰最適合上場，「選手年齡不會是考量重點，就跟去年一樣」。

詹子賢去年扛起球隊第4棒，表現稱職，並抱走新人王獎項，今年是否再續扛第4棒，史耐德強調，儘管現在還沒辦法說一定會打第4棒，但還是有可能，後續將視春訓進展、當天比賽對戰對手以及選手近況而定。

對於富邦悍將網羅去年季後遭中信兄弟釋出的蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清等4人，補強投打戰力，史耐德除了認為今年中職對戰強度將再提高外，也大方給予遭釋出的選手祝福，希望他們今年有好的表現。（編輯：黃于）1070130

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