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首接見王柏融 蔡總統：沒見過這麼害羞大王

發稿時間：2018/01/30 17:39

最新更新：2018/01/30 17:58

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總統蔡英文（前左）30日在總統府接見中華職棒Lamigo桃猿隊，一一唱名教練、球員，第一個被點名的球員為王柏融（前右），蔡總統細數王柏融所創紀錄，還笑說：「我沒看過這麼害羞的大王」。中央社記者張新偉攝　107年1月30日總統蔡英文（前左）30日在總統府接見中華職棒Lamigo桃猿隊，一一唱名教練、球員，第一個被點名的球員為王柏融（前右），蔡總統細數王柏融所創紀錄，還笑說：「我沒看過這麼害羞的大王」。中央社記者張新偉攝　107年1月30日

（中央社記者謝靜雯台北30日電）Lamigo桃猿隊為史上首支受邀進總統府的職業棒球隊，總統蔡英文今天接見教練和球員，第一個被點名的王柏融，讓蔡總統細數其寫下的紀錄，還笑說：「我沒看過這麼害羞的大王。」

桃猿隊今天受邀入總統府，蔡總統對教練團、球員的來歷、綽號、事蹟做足功課，一一點名教練、球員，第一個被喊到名字的為王柏融，蔡總統提到王柏融連兩年寫下打擊率4成的難得紀錄，也連兩年獲選中職年度MVP（最有價值球員）。

蔡總統提到王柏融為「桃猿的大王、台灣的大王，國際舞台的大王」，看到王柏融在隊伍中害羞的笑容，蔡總統也笑說，「我沒看過這麼害羞的大王」；王柏融表示，過去當國手時沒有被接見過，第一次獲總統接見很開心，也覺得很榮幸。

王柏融之前因為阿公過世向球團告假，直到22日才回到球隊加入春訓，他說目前都還在慢慢恢復，因為比較晚投入春訓，包括體能、技術都還要再調整。

談起今年的目標，王柏融表示目標仍一樣，「身體健康、穩定出賽」，至於個人目標沒有特別去強求什麼獎項，「能打多少就算多少」。（編輯：張芷瑄/黃于）1070130

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