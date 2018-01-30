梁恩碩排名升上世界第2 目標青奧資格

國際網球總會公布最新排名，台灣網球小將梁恩碩從世界第5升上第2，她透露今年最大目標就是取得青年奧運門票。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣網球小將梁恩碩，在本屆澳洲網球公開賽包攬青少年女單、女雙冠軍，今國際網球總會公布最新排名，她從世界第5升上第2，她透露今年最大目標就是取得青年奧運門票。



梁恩碩今天一大早清晨5點才抵達台灣，中午網球協會就在華國飯店替她舉辦慶功宴，結束後她再轉往WTA台灣公開賽現場出席記者會，明天下午5點她將與教練詹謹瑋聯手，迎戰大會女雙第3種子、烏克蘭雙胞胎姊妹花L.克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與N.克奇諾（Nadiya Kichenok）。



其實梁恩碩在澳網女單16強時，比賽打到第3盤大腿就已經拉傷，她不但撐完比賽，甚至單、雙打都順利奪冠，看在教練詹謹瑋眼中，認為愛徒的心理層面更進化，她說：「很多比賽她（梁恩碩）都打到3盤，她的身體狀況也不是那麼好的情況下，包括有傷、又很疲倦，她都有撐住。」



個性內向靦腆、話不多的梁恩碩，透露比賽抒壓的方式就是聽歌和唱歌，詹謹瑋則爆料，愛徒的偶像是周杰倫，幾乎所有的歌都會唱，而梁恩碩則害羞地表示，如果偶像能來看她的比賽就好了，不過她還是會努力專注在球場上。



對於今年賽季的目標，梁恩碩坦言會先把重心放在爭取青年奧運資格上，其餘不會去多想，一步一步做好。



而根據國際網球總會（ITF）規定，青年奧運每一國家最多男、女僅能各2人參賽，只要2018年7月16日ITF公布最新的青少年世界排名，男、女單打排名前12的球員將可優先取得青奧參賽門票。



2018年青年奧運，將於今年10月6日至18日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行。（編輯：劉政權）1070130