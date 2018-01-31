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亞洲5人制足賽 中華主力朱家葦因傷缺陣

發稿時間：2018/01/31 16:46

最新更新：2018/01/31 17:08

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2018年亞足聯5人制足球錦標賽31日在台北舉行賽前記者會，中華代表隊總教練阿迪爾（Adil Amarante）（左2）會中針對球員朱家葦因傷無法出賽一事表示，「這是很大的損失」。中央社記者李晉緯攝　107年1月31日2018年亞足聯5人制足球錦標賽31日在台北舉行賽前記者會，中華代表隊總教練阿迪爾（Adil Amarante）（左2）會中針對球員朱家葦因傷無法出賽一事表示，「這是很大的損失」。中央社記者李晉緯攝　107年1月31日

（中央社記者李晉緯台北31日電）中華隊朱家葦在赴日移訓期間出現右膝韌帶傷勢，將缺席亞足聯5人制足球錦標賽，總教練阿迪爾（Adil Amarante）說：「這是很大的損失」，但仍將全力搶進8強。

2018亞足聯5人制足球錦標賽明天起在新北市新莊體育館、台北市立大學體育館兩地開踢，16隊分4組進行小組賽，中華隊和越南、馬來西亞、巴林同在A組，須在分組搶進前兩名才可晉級。中華隊明晚將在新莊體育館首戰巴林。

中華隊巴西籍總教練阿迪爾今天在賽前記者會表示，中華隊是支年輕的隊伍，2017年12月開始集訓，過去一段時間用比賽來測試陣容及訓練成果，他覺得中華隊已經準備好，可惜失去朱家葦，讓中華隊的未來面臨考驗，「我感到非常痛心，因為朱家葦是我們最重要的球員」。

面對朱家葦的缺陣，阿迪爾表示，前陣子幾場友誼賽中，包括黃泰翔、張仟縈等人，都曾因輕微傷勢缺陣，所以演練了一些新的戰術，但效果不如預期，因此這次賽事將用原先設定的戰術，力拚晉級。

談到同組的對手，阿迪爾認為，其他3隊都很強，巴林的長傳攻勢頗具威脅，越南、馬來西亞在5人制足球耕耘已久，但中華隊已有和越南、馬來西亞的對戰經驗，相信不會有太大問題。

原本擔任隊長的朱家葦過去曾在中國大陸踢球，也是亞洲5人制U20、亞洲室內暨武藝運動會5人制等賽事中華隊的總教練，這次因傷未能效力，讓中華隊戰力出現利空。朱家葦缺陣後，隊長將由張仟縈接任。

5人制足球以室內球場為主，是兩隊各5人（含1名守門員）的對抗，比賽場地、比賽用球都比11人制來得小，比賽規則也有所不同，上下半場各20分鐘，因比賽節奏快速、緊湊，相當受到歡迎。（編輯：黃瑞弘）1070131

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