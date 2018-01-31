與郭泓志快喬好 富邦悍將年後公布薪資

（中央社記者黃巧雯台北31日電）中華職棒富邦悍將領隊蔡承儒今天表示，目前全隊僅剩不到5人還未完成談薪，其中「郭泓志已經談得差不多了」，預計過年後公布談薪結果。



中華職棒各隊談薪還未完全底定，富邦悍將繼1月中約有7至8成球員完成談約後，談薪進度再有進展。蔡承儒透露，「郭泓志已經談得差不多，只剩幾個人還沒談完，5隻手指頭以下」。



蔡承儒表示，談薪目前已談了很多輪，將待談完後一併公布，預計過年後公布談薪結果。



至於在網羅遭中信兄弟釋出的蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清等4人後，未來球員名單是否會再異動，蔡承儒表示，目前就差隨隊測試的林克謙，再看是否會簽下他。



針對去年中華職棒頻頻有球員傳出私領域風波，蔡承儒透露，除了已對球員教育訓練外，今年春訓也有安排相關課程。



蔡承儒表示，中華職棒算是台灣最大體育產業、球迷最多，球員言行都會被用放大鏡檢視，他認為球員應有自覺、謹言慎行、做好榜樣。



蔡承儒指出，若有球員做出不好、破壞形象行為，球團將祭出適當懲罰，但他強調，「不會說小事，就用最嚴重處罰」，會視事情嚴重程度而定，若真的很嚴重、無法接受，還是會釋出，希望球員珍惜在中職舞台的時間。（編輯：吳協昌）1070131