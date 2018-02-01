滑輪換冰刀燒積蓄 黃郁婷平昌圓奧運夢

（中央社記者李晉緯台北1日電）滑輪溜冰世界紀錄保持人黃郁婷過去獲獎無數，為了一圓奧運夢轉戰競速滑冰，也把過去獲得的獎金投入，至今花費超過300萬元卻不以為苦，終於如願在平昌站上奧運舞台。



結束在美國密爾瓦基的比賽，黃郁婷今天才回到台灣，也錯過了中華隊參加冬奧的授旗典禮，但稍做休息後，明天就要出發到韓國平昌，準備參加9日開始的冬季奧林匹克運動會。



在國家滑輪溜冰教練父親黃錦龍的栽培下，黃郁婷於亞運、世錦賽、世運等獲獎無數，甚至保有女子1000公尺的世界紀錄，但因為滑輪溜冰並非奧運項目，讓黃郁婷心中始終有個缺憾。



為了踏上奧運殿堂，黃郁婷決心轉戰競速滑冰，拋下過去所有光環，讓自己歸零，「重新開始是因為我還有夢，如果現在沒有去追，將來我會更後悔」。



黃郁婷2015年轉戰冰刀，歷經2年努力、也燒了300萬元積蓄，終於如願以償、一圓自己的奧運夢，這次她取得平昌冬奧競速滑冰女子500公尺、1000公尺、1500公尺共3個參賽權。



黃郁婷坦言，從滑輪溜冰時期，她的起步一直是個罩門，「所以500公尺太短、1500公尺又太長」，因此重心還是在1000公尺。



黃郁婷在奧運資格賽鹽湖城站1000公尺滑出1分13秒92的個人最佳成績，如果在比賽場地海拔較低的平昌冬奧滑出相同的成績，預估就有拚進前5名、甚至奪牌的機會，「不過此行不會設定目標，只期盼能正常發揮」。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070201