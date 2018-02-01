/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： pixel海底撈藍月統一發票
>rss

滑輪換冰刀燒積蓄 黃郁婷平昌圓奧運夢

發稿時間：2018/02/01 15:30

最新更新：2018/02/01 15:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李晉緯台北1日電）滑輪溜冰世界紀錄保持人黃郁婷過去獲獎無數，為了一圓奧運夢轉戰競速滑冰，也把過去獲得的獎金投入，至今花費超過300萬元卻不以為苦，終於如願在平昌站上奧運舞台。

結束在美國密爾瓦基的比賽，黃郁婷今天才回到台灣，也錯過了中華隊參加冬奧的授旗典禮，但稍做休息後，明天就要出發到韓國平昌，準備參加9日開始的冬季奧林匹克運動會。

在國家滑輪溜冰教練父親黃錦龍的栽培下，黃郁婷於亞運、世錦賽、世運等獲獎無數，甚至保有女子1000公尺的世界紀錄，但因為滑輪溜冰並非奧運項目，讓黃郁婷心中始終有個缺憾。

為了踏上奧運殿堂，黃郁婷決心轉戰競速滑冰，拋下過去所有光環，讓自己歸零，「重新開始是因為我還有夢，如果現在沒有去追，將來我會更後悔」。

黃郁婷2015年轉戰冰刀，歷經2年努力、也燒了300萬元積蓄，終於如願以償、一圓自己的奧運夢，這次她取得平昌冬奧競速滑冰女子500公尺、1000公尺、1500公尺共3個參賽權。

黃郁婷坦言，從滑輪溜冰時期，她的起步一直是個罩門，「所以500公尺太短、1500公尺又太長」，因此重心還是在1000公尺。

黃郁婷在奧運資格賽鹽湖城站1000公尺滑出1分13秒92的個人最佳成績，如果在比賽場地海拔較低的平昌冬奧滑出相同的成績，預估就有拚進前5名、甚至奪牌的機會，「不過此行不會設定目標，只期盼能正常發揮」。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070201

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP