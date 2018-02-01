蔡瀚霆對文化投代表作 考慮城市隊先磨練

嘉義大學投手蔡瀚霆1日在大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽扛先發，對文化大學投出代表作，投5局失2分、有效壓制強敵。中央社記者謝靜雯攝 107年2月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）嘉義大學投手蔡瀚霆，今天大專棒球聯賽公開一級8強複賽扛先發，對文化大學投出代表作，投5局失2分、有效壓制強敵。大四的蔡瀚霆未來考慮先去城市隊，盼提升身體素質和球速。



蔡瀚霆高中就讀平鎮高中，但一直到高三畢業都還是打鋁棒組的比賽，升上大學之後，大一投出不錯成績，後來因為肩膀傷勢休息了兩年，大四再回到投手丘上，也慢慢投出好表現，為嘉大的王牌投手。



蔡瀚霆今天對文化先發，總計用89球投5局，被敲5支安打，投出4次三振，失掉兩分皆非責失分，表現亮眼。



蔡瀚霆回憶，之前與文化交手，好像沒有贏過，很開心今天球隊可以贏球，「決勝球都可以引誘到他們的打者出棒，也可以讓他們打不好」；面對勁敵文化，賽前只想著平常心，把球投到捕手要的位置，也收到好的成效。



蔡瀚霆不算速球派投手，最快球速落在約134、134公里左右，曲球和變速球不錯，蔡瀚霆表示，畢業後會先去當兵，暫時不考慮投入中職選秀，想要先到城市隊磨練，希望把身體練好，希望球速可以提升。(編輯:孫承武)1070201