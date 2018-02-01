平昌冬奧創紀錄 16天將發11萬個保險套

南韓平昌冬奧主辦單位1日表示，將於16天期間發放11萬個保險套，使本次賽會成為發放最多免費保險套的冬季奧運。（圖取自奧運官方臉書facebook.com/olympics）

（中央社首爾1日綜合外電報導）南韓平昌冬季奧運主辦單位今天表示，本屆冬奧在首名運動員登場前就已創下紀錄：為期16天賽會期間將發放11萬個保險套，成為發放最多免費保險套的冬季奧運。



法新社報導，平昌冬奧9日開幕、25日閉幕，16天期間共將發放11萬個保險套，比2010年加拿大溫哥華（Vancouver）冬奧或2014年俄羅斯素溪（Sochi）冬奧還多一萬個。



本屆冬奧有2925名運動員參賽，相當於平均每位男、女運動員分別可以分配到37.6個保險套。



主辦單位指出，會把裝有保險套的籃子放在平昌和江陵市（Gangneung）選手村的男、女廁所、主要新聞中心、媒體村及醫療中心。



但主辦單位發言人鄭根植（Chung Geun-Sik，音譯）表示，許多保險套會原封不動被當作紀念品帶回家。



他還說：「我們並不預期運動員會把所有保險套都用光。」



「韓國生物醫學評論」（Korea Biomedical Review）網站指出，1988年漢城奧運主辦單位向運動員發放約8500個保險套。



免費保險套的發放規模後來大幅攀升，約10萬500名運動員參賽的2016年巴西里約熱內盧奧運，發出破紀錄的45萬個保險套。（譯者：陳彥鈞/核稿：何宏儒）1070201





主辦單位指出，裝有保險套的籃子會放在平昌和江陵市選手村的男、女廁所、主要新聞中心、媒體村及醫療中心。圖為選手村的平昌冬奧吉祥物。（取自奧運官方臉書）

平昌冬奧選手村今天正式啟用，奧運官方臉書貼文歡迎並祝福所有參賽運動員。





The Olympic Village officially opens today! Welcome and good luck to all the athletes taking part in the PyeongChang 2018 - 2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 #Olympics 由 Olympic 貼上了 2018年2月1日





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