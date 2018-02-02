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中信兄弟一階調薪結果 詹子賢大漲155%

發稿時間：2018/02/02 17:46

最新更新：2018/02/02 18:09

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中華職棒中信兄弟球團2日公布第一階段球員調薪結果，去年勇奪新人王的詹子賢，月薪由9萬元調漲至23萬元，調幅155%。（中央社檔案照片）中華職棒中信兄弟球團2日公布第一階段球員調薪結果，去年勇奪新人王的詹子賢，月薪由9萬元調漲至23萬元，調幅155%。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北2日電）中華職棒中信兄弟球團今天公布第一階段球員調薪結果，去年勇奪新人王的詹子賢，月薪由9萬元調漲至23萬元，調幅155%，王威晨月薪也幾乎翻倍，由5.5萬調漲至12萬元。

中華職棒4隊今年談薪腳步慢，各隊薪水都還未全部敲定，Lamigo桃猿隊1月中公布首波談薪結果，富邦悍將預計過年後揭曉。

中信兄弟今天公布第一階段球員調薪結果，截至目前為止，整體球員薪資相較去年球季成長11%，相較於去年整體調幅3%，有顯著成長。

其中，彭政閔、林智勝及周思齊維持原月薪，擁有3年3600萬元合約的林智勝，今年是合約最後一年，月薪120萬元，依舊是全隊最高薪。

去年以打擊率3成50，97支安打，包括17發全壘打，60分打點抱回新人王獎座的詹子賢，月薪由9萬元大漲至23萬元，調幅155%。

去年參加冬盟拿下中職聯隊MVP的王威晨，月薪由5.5萬調漲至12萬元，調幅118%；新生代游擊好手吳東融則由8萬元調整至15萬元；締造跨場連續4打席全壘打紀錄的曾陶鎔，月薪由7萬元調整至13.5萬元。

詹子賢、王威晨、吳東融及曾陶鎔等人，皆另有40萬元激勵獎金。

部分球員則遭減薪，許基宏月薪由25萬元小幅調降至21萬元，陳家駒月薪由15萬，降至13.5萬元，都另有激勵獎金，而潘志芳同樣遭減薪。

投手部份，去年下半季接下中繼後援重任的吳哲源，表現也獲肯定，月薪由5.5萬元調整至14萬元，調幅154%，另有激勵獎金10萬元。

去年加入球隊、先發表現優異的洪宸宇，今年也被總教練欽點為先發投手人選之一，月薪由6萬元調整至14萬元，調幅133%，另有激勵獎金20萬元；彭識穎、江忠城、鄭錡鴻等人也獲得加薪獎勵。

邱品睿月薪7.3萬元，維持平盤，另有激勵獎金；謝榮豪月薪從17萬元，減薪至13.5萬，官大元也遭砍薪，18.5萬元，小減至16萬元。

其他擁有複數年合約的球員部份，鄭凱文由55萬調整至60萬元，調幅9%；去年繳出19轟成績的陳子豪，月薪由18萬元調整至22萬元，皆另有激勵獎金60萬元。

去年拿下盜壘王及金手套獎項的王勝偉，月薪由38萬元，調整至42萬元。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070202

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