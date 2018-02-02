林安可入選亞運大名單 求表現拚旅外

（中央社記者謝靜雯台北2日電）印尼雅加達亞運中華成棒隊30人集訓名單公佈，其中投手占一半。總教練許順益對大學生投手林安可很期待，林安可希望各方面提升，盼爭取先發與自己旅外機會。



中華棒球協會今天召開選訓會議，會中決定60人大名單，此次名單全為業餘球員，另外圈選出30人集訓名單，集訓將於2月6日在嘉義展開。



總教練許順益表示，投手是比賽輸贏的關鍵之一，所以這次圈選的人數比較多，在接下來的集訓和交流賽中，也會特別觀察投手的穩定性，「國際賽事一場比賽定輸贏，單局失分過多的情況要避免」。



大學生投手中，許順益點名左投林安可，林安可雖然沒有參加爆米花棒球聯盟，但近年多次入選國家隊，許順益對他的印象很好，也期待他的表現。



目前就讀文化大學三年級的林安可，大學時期總計打過U23世界盃棒球錦標賽、世大運棒球賽和亞洲棒球錦標賽等正式國際大賽，他表示亞錦賽感覺就已經跟大學層級的比賽不一樣了，亞運又是另外一個挑戰，「很謝謝教練團的肯定」。



林安可表示在大學和國家隊的磨練，投球、控球、球速都一直在進步，也累積了很多的經驗，目前最快球速可以投到約148公里；幾次國際賽經驗，他自認續航力、球速等各方面都還需要再提升，「先前幾個國際賽，先發、後援定位不一，希望提升自己讓教練團肯定我」，為自己爭取先發位置，也盼利用亞運舞台，讓國外球團看見，一圓旅外夢。（編輯：吳協昌）1070202