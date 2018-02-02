印度羽球公開賽 周天成晉四強

台灣羽球一哥周天成2日在印度公開賽對上印度好手普拉尼斯，雖然普拉尼斯積極搶攻，但周天成也不斷以殺球還擊搶分，最終以直落二成績晉級四強。中央社記者康世人新德里攝 107年2月2日

（中央社記者康世人新德里2日專電）台灣羽球一哥周天成今天在印度羽球公開賽以21比15、21比13直落二成績，擊敗積極進攻的印度選手普拉尼斯，晉級四強。



在男單好手許仁豪、王子維、男雙好手盧靜堯和楊博涵都落敗後，周天成是今年印度公開賽（India Open）唯一晉級四強賽的台灣選手。



排名世界羽球男單第7的周天成，下午對上世界排名第17的印度選手普拉尼斯（B. Sai Praneeth），雖然雙方球技有段差距，周天成也一路保持領先，但普拉尼斯在印度球迷熱情加油下，不斷透過殺球希望搶分的奮戰精神，讓首局的比數差距經常維持在2分左右。



不過，周天成也以積極的態度面對普拉內斯，多次殺球搶分，最後以21比15拿下首局。



邁入第二局，普拉尼斯仍奮戰不懈，一度讓比數逼近，但周天成的進攻也更加積極、凌厲，再以21比13拿下第二局，以直落二的成績晉級四強。





台灣羽球一哥周天成（球網後）2日在印度公開賽以直落二成績擊敗印度好手普拉尼斯，賽後與對手握手。中央社記者康世人新德里攝 107年2月2日

在賽後，周天成除與普拉尼斯握手外，也向現場為普拉尼斯加油的印度球迷鞠躬，謙虛的態度贏得印度球迷的掌聲。



至於今天首先出賽的台灣羽球王子王子維，下午對上世界羽球男單排名第8的中國大陸選手石宇奇，在石宇奇的強攻及王子維幾個失誤下，即使王子維在第二局後半使出高球搭配殺球的策略成功搶走幾分，最終仍以13比21、12比21輸掉比賽，無緣四強。



印度公開賽是世界羽球聯盟世界巡迴賽超級500等級，總獎金35萬美元，賽事從1月30日起在印度新德里舉行6天，2月4日結束。1070202