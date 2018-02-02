/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小港氣爆pixel海底撈藍月
>rss

印度羽球公開賽 周天成晉四強

發稿時間：2018/02/02 20:24

最新更新：2018/02/02 20:47

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 台灣羽球一哥周天成2日在印度公開賽對上印度好手普拉尼斯，雖然普拉尼斯積極搶攻，但周天成也不斷以殺球還擊搶分，最終以直落二成績晉級四強。中央社記者康世人新德里攝　107年2月2日台灣羽球一哥周天成2日在印度公開賽對上印度好手普拉尼斯，雖然普拉尼斯積極搶攻，但周天成也不斷以殺球還擊搶分，最終以直落二成績晉級四強。中央社記者康世人新德里攝　107年2月2日

（中央社記者康世人新德里2日專電）台灣羽球一哥周天成今天在印度羽球公開賽以21比15、21比13直落二成績，擊敗積極進攻的印度選手普拉尼斯，晉級四強。

在男單好手許仁豪、王子維、男雙好手盧靜堯和楊博涵都落敗後，周天成是今年印度公開賽（India Open）唯一晉級四強賽的台灣選手。

排名世界羽球男單第7的周天成，下午對上世界排名第17的印度選手普拉尼斯（B. Sai Praneeth），雖然雙方球技有段差距，周天成也一路保持領先，但普拉尼斯在印度球迷熱情加油下，不斷透過殺球希望搶分的奮戰精神，讓首局的比數差距經常維持在2分左右。

不過，周天成也以積極的態度面對普拉內斯，多次殺球搶分，最後以21比15拿下首局。

邁入第二局，普拉尼斯仍奮戰不懈，一度讓比數逼近，但周天成的進攻也更加積極、凌厲，再以21比13拿下第二局，以直落二的成績晉級四強。

zoom in 台灣羽球一哥周天成（球網後）2日在印度公開賽以直落二成績擊敗印度好手普拉尼斯，賽後與對手握手。中央社記者康世人新德里攝　107年2月2日台灣羽球一哥周天成（球網後）2日在印度公開賽以直落二成績擊敗印度好手普拉尼斯，賽後與對手握手。中央社記者康世人新德里攝　107年2月2日

在賽後，周天成除與普拉尼斯握手外，也向現場為普拉尼斯加油的印度球迷鞠躬，謙虛的態度贏得印度球迷的掌聲。

至於今天首先出賽的台灣羽球王子王子維，下午對上世界羽球男單排名第8的中國大陸選手石宇奇，在石宇奇的強攻及王子維幾個失誤下，即使王子維在第二局後半使出高球搭配殺球的策略成功搶走幾分，最終仍以13比21、12比21輸掉比賽，無緣四強。

印度公開賽是世界羽球聯盟世界巡迴賽超級500等級，總獎金35萬美元，賽事從1月30日起在印度新德里舉行6天，2月4日結束。1070202

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP