NBA費城76人先發猛攻 撲滅熱火止3連敗

（中央社費城2日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人新秀西蒙斯今天和另4名先發得分都達兩位數，在主場富國銀行中心（Wells Fargo Center）以103比97撲滅邁阿密熱火，終止3連敗。



路透社報導，76人控衛西蒙斯（Ben Simmons）攻下全隊最高的20分，外加6籃板5助攻。另4名先發和1名板凳球員也都貢獻兩位數得分。



榮膺東區單月最佳新秀的西蒙斯，本季第29度拿下至少10分5助攻5籃板的佳績。



76人中鋒恩比德（Joel Embiid）砍17分抓11籃板，前鋒沙瑞奇（Dario Saric）拿17分10籃板，前鋒科溫頓（Robert Covington）和後衛瑞迪克（J.J. Redick）各得13分。安德森（Justin Anderson）板凳出發拿11分。



熱火替補中鋒歐里尼克（Kelly Olynyk）繳19分隊上最高，隊友艾靈頓（Wayne Ellington）挹注16分，阿迪巴約（Bam Adebayo）則砍15分抓13籃板。



76人前3節氣勢如虹，看似勝券在握，但第4節戰況稍轉。熱火燒出一波本季最佳的17比0攻勢，哨前5分47秒追到79比90。但熱火之後得分來到97時便止步，最後吞敗。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070203