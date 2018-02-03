大專棒球聯賽 文化9比4擊敗國體

大專棒球聯賽公開一級8強複賽，文化大學預賽全勝晉級8強，但複賽首戰吞敗，3日與國立體大交手，順利以9比4拿下勝利。圖為文化先發投手曾柏融。中央社記者謝靜雯攝 107年2月3日

（中央社記者謝靜雯台北3日電）大專棒球聯賽公開一級8強複賽，文化大學預賽全勝晉級8強，但複賽首戰吞敗，今天與國立體大交手，文化總教練陳進財提醒球員，「不能再犯同樣錯誤」，今天順利以9比4拿下勝利。



文化大學預賽7戰全勝、晉級8強複賽，但複賽首戰與嘉義大學交手，吞下此次比賽首敗，陳進財表示，比賽有輸有贏，第一場比賽球員可能有些輕敵、不夠謹慎，與嘉大比賽首局出現的失誤，一口氣失掉2分，是影響士氣和比賽的關鍵，「今天不斷提醒球員，比賽中的每個環節都不能草率」。



文化今天與國體在天母棒球場交手，今天氣溫約在攝氏10度左右，早上還有間斷的小雨，場地溼滑，陳進財提到，賽前有提醒球員注意球場狀況，球經過溼滑的草皮後，滾動的速度和彈跳，都會跟一般的判斷不同，比較難掌握，也造成兩隊的失誤不少。



複賽首戰吞敗，文化今天開賽就積極搶攻，首局靠著接連安打先拿1分，3局再靠著暴投、接連安打拿下第2分，4局劉劭威代打全壘打，替球隊將比數拉至3比0領先，國體下半局靠著高宇杰兩分砲追分，文化5局再靠著失誤、接連保送、安打，單局攻下3分、奠定勝基。



文化今天動用兩任投手，先發投手曾柏融投4.1局被敲4支安打，投出3次三振，失掉4分（2分責失分）；後援投手蘇俊璋5局1人出局、壘上有人時接手，總計投4.2局僅被敲出1支安打，投出7次三振，沒有失分，表現亮眼，替球隊守住勝利，也拿下此場比賽勝投。（編輯：黃于）1070203