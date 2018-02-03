劉劭威棄投練打 大專聯賽開轟增自信

大專棒球聯賽公開一級8強複賽，中國文化大學劉劭威3日打擊表現亮眼，對國立體育大學比賽4局代打開轟，隊友開心歡呼。中央社記者謝靜雯攝 107年2月3日

（中央社記者謝靜雯台北3日電）中國文化大學劉劭威棄投練打，希望爭取更多機會，今天大專棒球聯賽公開一級8強複賽，對國立體育大學比賽4局代打開轟，自信心提升，未來考慮先去業餘隊打出成績，再挑戰職棒。



劉劭威三級棒球時期，是頗受矚目的投手，升上大學後，大一、大二也多是以投手身分出賽，文化總教練陳進財表示，劉劭威因為膝蓋積水問題，經過判斷後可能沒辦法繼續投下去，所以跟教練團提出要改練打者。



191公分的劉邵威有體型優勢，陳進財稱讚，劉邵威本身就是很認真的球員，有改練打者的想法後，比賽偶爾也會要求下場多打擊、累積經驗，「只要認真就會有好結果」。



大三的劉劭威今天比賽打擊表現亮眼，總計4個打數敲出3支安打，4局球隊2比0領先時代打開轟，為大學生涯第2轟；劉劭威表示，上場就是想著把分數打回來，在一旁準備時也有觀察對方投手，「打出這支全壘打，自信心也有增加，感覺之後會越來越好」。



劉劭威提到，就算膝蓋沒有出現問題，還是有改練打者的想法，「對投球的自信心不夠，覺得自己好像沒辦法再投下去了」，改練打者後也希望爭取更多機會。



對於未來規劃，他說，畢業後想要先去業餘隊打球，等打出成績後再考慮挑戰職棒。（編輯：梁君棣）1070203