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李凱威想跟林瀚蕭帛庭挖寶 目標國手

發稿時間：2018/02/03 15:26

最新更新：2018/02/03 15:59

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zoom in 文化大學野手李凱威（圖），是此次亞運中華成棒隊30人集訓名單中唯一的大學生野手，他表示，想藉此與林瀚、蕭帛庭等學長們挖寶，「把進到中華隊當成目標」。中央社記者謝靜雯攝　107年2月3日文化大學野手李凱威（圖），是此次亞運中華成棒隊30人集訓名單中唯一的大學生野手，他表示，想藉此與林瀚、蕭帛庭等學長們挖寶，「把進到中華隊當成目標」。中央社記者謝靜雯攝　107年2月3日

（中央社記者謝靜雯台北3日電）文化大學野手李凱威，是此次亞運中華成棒隊30人集訓名單中，唯一1名大學生野手；李凱威表示很意外，想藉此跟林瀚、蕭帛庭等學長們挖寶，「把進到中華隊當成目標」。

今年大一的李凱威，在剛落幕的爆米花棒球聯盟比賽，總計出賽24場，101打數敲出40支安打、1發全壘打，打擊率3成96，長打率4成75，好表現獲亞運中華成棒隊教練團肯定，把他放進30人集訓名單中。

文化大學總教練陳進財表示，李凱威本來就是很穩定的球員，無論打擊、守備，「而且懂得怎麼去玩球、觀念很好」。

李凱威表示，之前世大運棒球賽也被選入中華培訓隊中，但沒有留在正選名單中，此次被選入亞運30人集訓名單蠻意外的，「一直有把進到中華隊當成目標，會想要拚拚看」，也希望把握機會跟同在名單中的野手林瀚、蕭帛庭等學長多學一些東西。

進到大學磨練，李凱威自評打擊力量、爆發力都有增加，長打量變多，攻擊也比較穩定；今天文化大學在大專棒球聯賽公開一級8強複賽與國立體大交手，李凱威上壘率百分百，單場4安，另有一次觸身球保送。（編輯：劉政權）1070203

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