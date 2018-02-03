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蘇勝鴻中繼好投 台體大專聯賽勝大同

發稿時間：2018/02/03 18:23

最新更新：2018/02/03 18:47

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zoom in 大專棒球聯賽公開一級8強複賽，台灣體大與大同學院3日交手，台灣體大中繼投手蘇勝鴻4局好投，加上打線發揮，助球隊取得勝利。中央社記者謝靜雯攝　107年2月3日大專棒球聯賽公開一級8強複賽，台灣體大與大同學院3日交手，台灣體大中繼投手蘇勝鴻4局好投，加上打線發揮，助球隊取得勝利。中央社記者謝靜雯攝　107年2月3日

（中央社記者謝靜雯台北3日電）大專棒球聯賽公開一級8強賽，台灣體大與大同學院交手，台體大呂彥青旅外後積極培養投手戰力，今天中繼蘇勝鴻4局好投，加上打線發揮，終場以15比5、8局拿下勝利。

今天比賽在台北市天母棒球場舉行。大同2局靠著接連安打、失誤，先攻下3分，台體3局開始追分，靠著接連安打、保送、高飛犧牲打追回3分、扳平比數，4局上半大同再拿1分，下半局台體靠著接連安打、保送、失誤，單局攻下5分、奠定勝基。

台體總教練林宗毅表示，兩支球隊都不是北部的球隊，碰到急速降溫、下雨造成場地溼滑，蠻不適應的，雖然比賽一開始球隊處於落後，但相信球員韌性夠，「今天守備上面發揮得不是很理想，但攻擊有不錯的表現」。

台體主力投手呂彥青旅外後，球隊積極培養投手戰力，今天的先發投手李軒慈為正式大賽中第一次先發，總計投3局被敲6支安打，失掉4分（2分責失分）；蘇勝鴻4局接手中繼，總計投4局被敲2支安打，失掉1分（非責失分），表現亮眼。

蘇勝鴻先前曾出現肌肉萎縮的狀況，原因不明，只能透過強化周圍的肌肉來支撐，現在已經沒有太大問題。林宗毅表示，除了身體上的強化，「他的控球、自信心都有提升，進步很多」。

蘇勝鴻在球隊中定位長中繼，他表示，自己在心態上進步很多，「以前負面的想法比比較多，現在想辦法正向思考，幫助球隊贏球最重要」。（編輯：管中維）1070203

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