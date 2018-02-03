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台體宗秉毅起步晚一年 機會來了展企圖

發稿時間：2018/02/03 19:44

最新更新：2018/02/03 20:23

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台灣體大棒球隊野手宗秉毅3日在大專棒球聯賽公開一級8強複賽，對大同學院單場敲出2安。中央社記者謝靜雯攝　107年2月3日台灣體大棒球隊野手宗秉毅3日在大專棒球聯賽公開一級8強複賽，對大同學院單場敲出2安。中央社記者謝靜雯攝　107年2月3日

（中央社記者謝靜雯台北3日電）台灣體大野手宗秉毅起步比隊友晚，因學籍關係去年沒辦法在正式大賽中出賽，今年終於等到機會，展現強烈企圖心，今天在大專棒球聯賽公開一級8強複賽，對大同學院單場敲出2安。

宗秉毅為2016年U18亞洲青棒錦標賽中華代表隊成員，高中畢業後沒有考上大學，但一直在台體大打球，因為學籍關係，正式大型比賽沒有辦法上場，但教練團計畫性培養他，在小型盃賽中也都讓他有出賽機會。

台體總教練林宗毅表示，宗秉毅去年沒有正式學籍，晚了別人一年，等到今年真正有機會，感覺他更有企圖心，「又給了他位置，他當然會想要努力表現去爭去那個位置」。

宗秉毅坦言，去年一整年蠻失望的，算是一個低潮期，不能打正式的比賽，「想要在球場上有表現，但沒有辦法」，過去一年準備好自己，現在終於有機會上場，「球隊養了我一年，正式比賽可以出賽，就會想要用好表現來回饋」。

台體大今天在天母棒球場與大同學院交手，宗秉毅4局球隊3比4落後時，敲出關鍵安打，替球隊送回2分超前，8局也敲出安打，送回球隊第15分，率隊以15比5、8局提前拿下勝利。（編輯：管中維）1070203

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