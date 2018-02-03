HBL單場進10顆3分球 馬建豪自責太自私

（中央社記者龍柏安台北3日電）松山高中197公分長人馬建豪，今天在HBL 8強賽火力噴發，面對南湖高中，他3分球累計17投10中，轟下生涯新高的30分，助松山89比79擊敗對手，賽後他說：「我有點太自私了。」



馬建豪在國中時期，曾單場命中8顆3分球，今天他投進第6顆3分球後，他就知道：「今天有機會破這個紀錄。」



一般球員不太會計算自己得了幾分、或投進幾球，但馬建豪表示，自己在比賽中為了要調整出手或延續投籃節奏，所以都會自己統計，他承認：「第4節我已經累計投進9顆後，我就急著想要投進第10顆。」



為了創造紀錄，馬建豪連2波進攻，一拿到球就出手，不僅沒能命中，還被對手快攻，連隊友都跟他說：「你投得太急了。」暫停時，教頭黃萬隆也告訴他，球隊領先的時候不是不能投，但不需要搶投。



即便如此，黃萬隆仍交代球員，盡量把機會做給馬建豪，因此，最後就算他成功投進全場第10顆3分球，賽後自責的感覺更甚創造紀錄的喜悅。



松山開局打得不理想，一度落後南湖超過雙位數，黃萬隆更在場邊氣得猛砸戰術板，好在球員下半場表現回魂，加上馬建豪的3分球成功扭轉戰局，黃萬隆說：「上半場我們球員都在睡覺，都不防守，到下半場才開始壓迫。」



馬建豪則坦言，一開賽他們沒有積極嘗試去干擾對手投籃，雖然處於落後，他們仍有信心可以扭轉戰局，他說：「對方總不可能準4節吧，反正我們就是一球、一球慢慢追。」（編輯：梁君棣）1070203