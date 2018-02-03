/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： HBL太平山美股小港氣爆
>rss

HBL單場進10顆3分球 馬建豪自責太自私

發稿時間：2018/02/03 20:26

最新更新：2018/02/03 20:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北3日電）松山高中197公分長人馬建豪，今天在HBL 8強賽火力噴發，面對南湖高中，他3分球累計17投10中，轟下生涯新高的30分，助松山89比79擊敗對手，賽後他說：「我有點太自私了。」

馬建豪在國中時期，曾單場命中8顆3分球，今天他投進第6顆3分球後，他就知道：「今天有機會破這個紀錄。」

一般球員不太會計算自己得了幾分、或投進幾球，但馬建豪表示，自己在比賽中為了要調整出手或延續投籃節奏，所以都會自己統計，他承認：「第4節我已經累計投進9顆後，我就急著想要投進第10顆。」

為了創造紀錄，馬建豪連2波進攻，一拿到球就出手，不僅沒能命中，還被對手快攻，連隊友都跟他說：「你投得太急了。」暫停時，教頭黃萬隆也告訴他，球隊領先的時候不是不能投，但不需要搶投。

即便如此，黃萬隆仍交代球員，盡量把機會做給馬建豪，因此，最後就算他成功投進全場第10顆3分球，賽後自責的感覺更甚創造紀錄的喜悅。

松山開局打得不理想，一度落後南湖超過雙位數，黃萬隆更在場邊氣得猛砸戰術板，好在球員下半場表現回魂，加上馬建豪的3分球成功扭轉戰局，黃萬隆說：「上半場我們球員都在睡覺，都不防守，到下半場才開始壓迫。」

馬建豪則坦言，一開賽他們沒有積極嘗試去干擾對手投籃，雖然處於落後，他們仍有信心可以扭轉戰局，他說：「對方總不可能準4節吧，反正我們就是一球、一球慢慢追。」（編輯：梁君棣）1070203

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP