珠超金靴林志紘 率中華五人足賽拚晉級

（中央社記者李晉緯台北4日電）珠超金靴獎得主林志紘在亞足聯五人制足賽連兩場比賽有進球紀錄，且火力持續升溫，下場中華隊將對勁敵越南，林志紘表示會全力以赴，為球隊貢獻最大能力，盡力進球幫球隊得勝。



在2018亞足聯五人制足球錦標賽連兩場有進球的林志紘是旅外好手，他在中國大陸2016-2017珠超室內五人制足球聯賽，靠著14場比賽踢進51球搶下金靴獎（進球王），並率母隊江門千色花在聯賽奪冠，他的進球數足足比射手（進球）排行榜第2名的隊友洪偉騰多出19個，可見火力有多驚人。



林志紘在1日的比賽就有進球，可惜中華隊遭實力較弱的巴林逼平，為尋求晉級，3日晚間在新莊體育館對大馬一役有輸不得的壓力。



中華隊出戰馬來西亞一役，林志紘在上半場為中華隊踢進第2球，將領先拉開到兩球，這是他連續兩場進球。



比賽進到下半場，中華隊以3比0、4比1兩度取得3球領先，但馬來西亞發揮速度優勢，主打快速反擊，並啟用「多打少」（Power play）戰術奏效，讓兼任守門員的選手在門前踢進追平比數的一球。



眼看優勢消耗殆盡，中華隊若就此與馬來西亞踢平，晉級之路將更危險峻，但林志紘適時上演「梅開二度」，攻進他這場比賽第2個進球，讓中華隊最終以5比4拿下關鍵勝利，戰績躍居分組第一。



對此林志紘表示，在主場再次進球感覺很好，他原本就擅長進攻，因此比賽決勝時期，球隊就特別要把球傳給他，他確實跑到設定的位置，隊友的傳球也十分到位，才創造出那個為中華隊帶來勝利的關鍵進球。



中華隊現在以4分積分位居龍頭，馬來西亞、越南以3分並列第2，巴林則以1分墊底，下場比賽中華隊若贏球，將以7分、分組第一晉級，即便馬來西亞贏球、中華、越南戰平，中華隊仍能以5分、分組第2晉級，因此中華隊只要力保不敗，就能追平2004年闖進8強的隊史最佳紀錄。（編輯：黃于）1070204