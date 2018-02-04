周天成吞敗 改進缺失打好亞錦賽

羽球一哥周天成在印度公開賽對上中國好手石宇奇，首局前半彈跳強勁殺球。中央社記者康世人新德里攝 107年2月4日

（中央社記者康世人新德里4日專電）台灣羽球一哥周天成今天在印度公開賽男子單打冠亞軍賽，以18比21、14比21敗於中國選手石宇奇。周天成表示，很多球沒達到理想，將改正缺失，打好亞錦賽。



世界排名第7的周天成，在新德里舉行的印度公開賽男子單打冠亞軍賽，對上世界排名第8的石宇奇，雙方實力在伯仲之間。



首局開打，周天成殺球先馳得點，之後持續領先，石宇奇雖落後，努力追趕，在比數17分時追平。周天成之後以高吊對角突襲殺球得分，但陸續出現掛網等失誤，以18比21輸掉首局。



進入第2局，周天成嘗試反攻，打了幾記讓對手失分的殺球，但周天成失誤較多，以14比21落敗。



周天成最後以18比21、14比21直落二，再與印度公開賽冠軍失之交臂，拿下亞軍。



周天成賽後告訴中央社記者，今天的表現比前幾天要差一點，很多球都沒有達到自己的理想，石宇奇的表現比他好，也更專注，一些球反應比較快，能抓住關鍵球，加上石宇奇有教練等強大的團隊支援，所以整場球變得比較艱難。



周天成認為，打球就是這樣，有時運氣差一點，只能專注下場比賽，把自己的技術與體能調整到最佳狀態，研究改進好缺失，盡力去拼去贏球。



他說：「接下來會專注做好參加2018亞洲羽球團體錦標賽的準備，打好這場賽事。」



石宇奇賽後指出，他掌握上一場與周天成比賽的經驗，且仔細研究周天成與喬斌（中國選手）昨天的比賽，抓住球路，加上周天成比數被追平後，可能心理壓力較大，感覺累了，他在追平後信心比較足，可能是贏球的原因。1070204



