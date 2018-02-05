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電視觀戰美足球賽 老美啃雞翅逾13億支

發稿時間：2018/02/05 10:15

最新更新：2018/02/05 10:15

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（中央社記者黃兆平紐約4日專電）職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）年度冠軍賽今晚登場，上億人緊盯電視觀戰，根據統計，週末美國人預估吃掉13.5億支雞翅。

美國人對超級盃熱愛程度只能用「瘋狂」兩字形容，為了準備今晚最後對決，民眾足不出戶，待在家中緊盯電視轉播、啃著食物，好好享受刺激精彩賽事。

餐廳、酒吧、快餐店現場生意雖受到波及，但外賣生意呱呱叫，舉凡炸雞、披薩、漢堡、中國食物等皆大受歡迎，其中又以美式雞翅最叫好。

根據美國「全國養雞協會」（The National Chicken Council）資料，估計美國民眾在超級盃週末會狂嗑13.5億支雞翅，平均每人可吃掉至少4支以上雞翅。

儘管雞翅需求量近日大增，但美國農業部指出，由於各地供貨充裕，雞翅不會缺貨，新鮮雞翅本週每磅2.30美元，價格還比上週略跌。

美國人常以烘烤、油炸或燒烤烹調雞翅，佐以鄉村、燒烤、辛辣等醬料，就以美國人最喜愛的水牛城辣雞翅（Buffalo Wings）為例，搭配藍紋乳酪更是最佳拍檔。邊看電視邊吃，啃掉一打雞翅，輕而易舉。

世界第一大胃王史凱勒（Molly Schuyler）最近才在費城年度雞翅大賽（Wing Bowl），以30分鐘啃掉501支雞翅，拿下冠軍，實力驚人。

超級杯晚上在明尼蘇達州明尼阿波利斯舉行，由費城老鷹（Eagles）對決新英格蘭愛國者（Patriots），維安空前嚴密，特警小組賽場巡邏，警犬把關每個出入口，嚴防任何可能恐攻。

比賽前，由歌手紅粉佳人（Pink）領唱美國國歌，至於外界關切唱國歌時的單膝跪地抗議情事倒是沒有發生。1070205

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