里約奧運一脫爆紅 東加猛男這回包緊緊

（中央社南韓平昌5日綜合外電報導）兩年前里約奧運開幕式上，東加王國掌旗官陶法托法赤裸的油亮上身，一夕爆紅。這回轉戰冬季奧運，他不得不向低溫屈服，「到時候會很冷，我只想保持溫暖、舒服」。



法新社和澳洲媒體SBS報導，34歲的陶法托法（Pita Taufatofua）將達成一項罕見成就，2016年在巴西里約參加夏季奧運跆拳道之後，接著本屆南韓平昌冬奧參加越野滑雪。



這週平昌氣溫將會下降到攝氏零下20度，陶法托法說9日開幕典禮上他會穿好衣服。



「我希望比賽的時候保持好狀態。」一身健壯的陶法托法在澳洲布里斯本長大，自稱是海灘愛好者，他說：「到時候會很冷，我只想保持溫暖、舒服。」



陶法托法這番話，代表他這次不會光著身著、腰間掛著傳統草裙（ta'ovala）就在開幕典禮上亮相。上回在里約奧運這麼做時，他在網路爆紅，推特上高達4500萬則推文談論，後來還上了美國脫口秀，接了不少商業活動。



陶法托法回想過去不到兩年，生活產生的巨大變化，他說：「有電影、模特兒還有其他不同的贊助合約。」



除了參加本屆平昌冬奧之外，他仍將目標放在之後2020年東京奧運，「我覺得在跆拳道上的任務還沒完成」。他里約奧運跆拳道首輪吞敗。（譯者：林宏翰/核稿：陳昱婷）1070205