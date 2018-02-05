亞洲5人足賽遭逆轉 中華隊無緣8強

（中央社記者李晉緯台北5日電）中華隊今天在亞洲5人制足賽浪費上半場的1球領先，最終以1比3遭越南逆轉，積分雖與巴林相同，但在比較淨勝球後，落在小組第3，因此無緣晉級8強。



2018亞足聯5人制足球錦標賽今天持續在台北市立大學體育館、新北市新莊體育館兩地進行，中華隊晚間7時在新莊2359名球迷面前對戰勁敵越南。



今天比賽開踢後，戰情呈現膠著，中華隊控球時間雖不如越南，也遲遲沒有進球，但到中場前不到1分鐘時，中華隊黃柏鈞一記中線勁射破網，讓中華隊在上半場以1比0領先。



下半場比賽進行9分多鐘，越南一次門前的轉身，甩開中華隊防守後，射門破網將戰局扳平，比賽持續進行不到兩分鐘，洪偉騰的傳球被越南攔截，越南把握機會將球送進球門，讓中華隊反以1比2落後。



之後中華隊搶攻，使用讓進攻球員兼任守門員的「多打少」（Power play）戰術，無奈未收到效果，反倒越南終場前1分鐘逮到機會，利用一次遠射破網追加分數，讓中華隊最終以1比3不敵越南，越南今天贏球後，以6分積分躍居小組龍頭，收下晉級的首張門票。



另一地的比賽，巴林以3比1爆冷扳倒馬來西亞，和中華隊同樣在小組賽後累積4分積分，但在比較淨勝球後，位居劣勢的中華隊最終只獲小組第3，因此無緣晉級8強，也未能追平隊史最佳紀錄。



本次賽事16支球隊分4組進行小組賽，各組前兩名可晉級8強資格。（編輯：方沛清）1070205