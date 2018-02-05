/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 乾德門台股地震立春
>rss

亞洲5人足賽遭逆轉 中華隊無緣8強

發稿時間：2018/02/05 21:28

最新更新：2018/02/05 21:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李晉緯台北5日電）中華隊今天在亞洲5人制足賽浪費上半場的1球領先，最終以1比3遭越南逆轉，積分雖與巴林相同，但在比較淨勝球後，落在小組第3，因此無緣晉級8強。

2018亞足聯5人制足球錦標賽今天持續在台北市立大學體育館、新北市新莊體育館兩地進行，中華隊晚間7時在新莊2359名球迷面前對戰勁敵越南。

今天比賽開踢後，戰情呈現膠著，中華隊控球時間雖不如越南，也遲遲沒有進球，但到中場前不到1分鐘時，中華隊黃柏鈞一記中線勁射破網，讓中華隊在上半場以1比0領先。

下半場比賽進行9分多鐘，越南一次門前的轉身，甩開中華隊防守後，射門破網將戰局扳平，比賽持續進行不到兩分鐘，洪偉騰的傳球被越南攔截，越南把握機會將球送進球門，讓中華隊反以1比2落後。

之後中華隊搶攻，使用讓進攻球員兼任守門員的「多打少」（Power play）戰術，無奈未收到效果，反倒越南終場前1分鐘逮到機會，利用一次遠射破網追加分數，讓中華隊最終以1比3不敵越南，越南今天贏球後，以6分積分躍居小組龍頭，收下晉級的首張門票。

另一地的比賽，巴林以3比1爆冷扳倒馬來西亞，和中華隊同樣在小組賽後累積4分積分，但在比較淨勝球後，位居劣勢的中華隊最終只獲小組第3，因此無緣晉級8強，也未能追平隊史最佳紀錄。

本次賽事16支球隊分4組進行小組賽，各組前兩名可晉級8強資格。（編輯：方沛清）1070205

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP