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MLB洋基佛瑞澤轉戰大都會 合約2年5億

發稿時間：2018/02/06 13:38

最新更新：2018/02/06 18:01

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美國職棒MLB紐約大都會以2年1700萬美元，網羅上季擔任紐約洋基三壘手的自由球員佛瑞澤。（圖取自維基共享資源，作者：Keith Allison，CC BY-SA 2.0）美國職棒MLB紐約大都會以2年1700萬美元，網羅上季擔任紐約洋基三壘手的自由球員佛瑞澤。（圖取自維基共享資源，作者：Keith Allison，CC BY-SA 2.0）

（中央社紐約5日綜合外電報導）多家媒體報導，美國職棒MLB紐約大都會以2年1700萬美元（約新台幣5億元）網羅上季擔任紐約洋基三壘手的自由球員佛瑞澤（Todd Frazier）。

路透社報導，運動網站The Athletic記者羅森塔爾（Ken Rosenthal）率先披露這個消息，這筆合約通過團隊體檢後就能生效。

佛瑞澤下週將滿32歲，大聯盟生涯7年敲出175支全壘打，累計打擊率2成45，雖然不是高安打率的打者，去年整季2成13創生涯新低，但佛瑞澤擁有長程火力，並在三壘展現堅強守備功力。

最近4個球季，佛瑞澤每季的全壘打數至少27支起跳。

佛瑞澤大聯盟生涯前5年效力辛辛那提紅人，最後2年入選明星賽，2015年季後交易到芝加哥白襪，2016年繳出生涯新高的單季40轟，去年季中再從白襪交易到紐約洋基，協助洋基以美聯外卡闖進季後賽。

佛瑞澤加入大都會之後，在打線上提供右打火力，掩護大都會簽下的另一名自由球員外野手布魯斯（Jay Bruce），兩人2011年到2015年是紅人隊友。（譯者：林宏翰/核稿：林憬屏）1070206

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